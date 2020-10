Et pourquoi pas dormir une nuit sur la scène de l'opéra de Lille ? — Nablezon / Hello Lille

Un jeu concours permet de gagner une nuit sur la scène de l’Opéra de Lille le 21 octobre.

Le concept « Une nuit à » vient d’être lancé par l’agence d’attractivité Hello Lille.

Après l’Opéra, trois autres lieux emblématiques de la métropole accueilleront d’ici l’été 2021 d’autres visiteurs d’une nuit.

Dormir sur la scène de l'Opéra de Lille ​dans un lit douillet avec sa moitié pendant toute une nuit. Sur le papier, l’idée paraît folle. Et pourtant, elle va bien devenir réalité le 21 octobre pour deux personnes tirées au sort. Imaginé par l'agence d'attractivité Hello Lille, le concept « Une nuit à » va se décliner tout au long de l’année dans différents lieux emblématiques de la métropole. L’opéra va ouvrir le bal pour concrétiser une idée est née à la sortie du confinement.

« En cette période un peu difficile, on avait envie d’offrir un peu de rêve aux gens. C’est aussi une bonne manière de redécouvrir d’une façon assez inédite et incroyable des monuments iconiques. Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit dans un endroit qui n’est pas fait pour ça », raconte François Navarro, le directeur général d’Hello Lille.

Dîner, nuit et petit-déjeuner au beau milieu de l’Opéra

Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de répondre d’ici le 16 octobre à deux questions sur la page Facebook d'Hello Lille. Lancée il y a quelques jours, l’initiative rencontre déjà le succès avec déjà plus de 2.000 participants. Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle car c’est une nuit inoubliable que vont vivre le gagnant et l’invité de son choix.

« On a trois partenariats locaux. La Redoute va fournir le lit qui sera installé sur la scène de l’Opéra. Le dîner sera fait par la table du Clarance, un restaurant étoilé de Lille. Et le petit-déjeuner sera servi sur place par la maison Meert. C’est une nuit de rêve qui attend les deux gagnants », promet François Navarro.

Une nuit qui sera quand même un minimum encadré. Si les deux personnes pourront se promener tranquillement dans l’Opéra, des gardiens seront bien présents pour sécuriser les lieux tout en préservant au maximum l’intimité des gagnants.

D’autres villes françaises intéressées par ce concept

Quoi qu’il arrive, ce genre d’initiative devrait faire des émules un peu partout en France. Si en avril 2019, le Louvre et AirBnB s'étaient associés pour faire vivre une nuit de rêve dans le célèbre musée parisien, c’est la première fois que cela est organisé par une métropole régionale. Et ça donne déjà des idées à d’autres. « On a été contacté par pas mal de villes touristiques qui trouvent l’idée incroyable et souhaitent développer le concept », assure le directeur d’Hello Lille.

Après l’Opéra, trois autres lieux emblématiques de la métropole, qui restent encore secrets, seront investis pour une nuit d’ici l’été 2021. Les Lillois n’ont pas fini de rêver.