Le patron du kebab dénonce une fermeture abusive. — 20 Minutes

Un restaurant de kebab lillois est fermé 15 jours pour défaut de port du masque.

Le gérant dénonce une procédure abusive, vidéo à l’appui.

Plusieurs autres établissements, essentiellement des bars, font aussi l’objet d’arrêtés de fermeture administrative.

Quelques secondes qui risquent de coûter cher. Vendredi dernier, le patron d’un restaurant de kebab situé rue Royale, à Lille, s’est vu notifier une fermeture administrative de 15 jours pour deux infractions à l’obligation du port du masque. Une sanction difficile à avaler pour le propriétaire de l’établissement qui dénonce, vidéo à l’appui, un acharnement.

Jeudi soir, vers 21h, deux policiers nationaux en civil sont entrés dans le restaurant Unik kebab du Vieux-Lille. Ils ont constaté que deux employés ne portaient pas le masque de manière adaptée : l’un sur le menton, l’autre sous le nez. « C’est tombé comme par hasard le jour où le premier ministre a donné dix jours à Martine Aubry pour faire ses preuves », souligne Olgun Jardel Ergezer, propriétaire des lieux.

Pas de procédure contradictoire ?

Dès le lendemain, le gérant assure qu’il a reçu un arrêté préfectoral imposant une fermeture administrative de 15 jours de son établissement. « Normalement la procédure est contradictoire. On doit recevoir un avertissement qui nous laisse deux semaines pour donner nos arguments avant la fermeture », poursuit le patron. Avertissement qu’il affirme n’avoir jamais reçu alors que, de son côté, la préfecture assure que « l’établissement avait été préalablement mis en demeure et averti suite à des premiers manquements constatés. »

Outre le côté procédural qui le laisse perplexe, Olgun Jardel Ergezer estime être victime d’une décision abusive. Sur sa bande de vidéosurveillance, on peut effectivement suivre le déroulé des faits. « Il n’y avait aucun client dans le restaurant. Un employé baisse son masque pour boire de l’eau et une autre touche le sien qui tombe sous son nez. L’inspecteur arrive juste au moment où mon salarié range sa bouteille et n’a pas eu le temps de remettre son masque », déplore-t-il.

À Lille, comment se retrouver fermé et sans travail en 5 secondes chrono ? Aubry a eu un délai de 10 jours pour montrer à Jean Castex qu’elle agit, mais est-ce vraiment agir ou faire une course aux fermetures pour faire ses preuves ? C’est scandaleux.. #Unikkebab #Lille pic.twitter.com/Dfo7PNcsr3 — Sinem (@Sinosh__) October 4, 2020

Tout s’est donc joué à quelques secondes, « comme s’ils attendaient l’erreur », avance le commerçant. Selon lui, aucun de ses trois restaurants lillois n’a fait l’objet d’une verbalisation. « On a le titre de meilleur kebab de France, on ne peut pas se permettre de mettre en danger notre réputation », insiste Olgun Jardel Ergezer, précisant qu’il allait contester la décision avec un avocat. « Quinze jours de fermeture, c’est 30.000 euros de chiffre d’affaires en moins et dix employés en danger », estime-t-il.

Le 25 septembre, lors de sa conférence de presse de rentrée, la maire de Lille Martine Aubry avait déploré le faible nombre de procédures de fermetures administratives engagées par la préfecture pour des manquements aux règles sanitaires. « Cinquante-quatre établissements ont fait l’objet d’un signalement à la préfecture mais seulement 17 procédures ont été lancées », avait déclaré la socialiste. Récemment, deux bars lillois, le Bernadette et le Razorback, ont pourtant dû baisser leur rideau en plus du kebab de la rue Royale.