La ville de Faches Thulesnil s'est déclarée en état d'urgence climatique — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Le 18 septembre, Faches Thumesnil s’est déclarée en état d’urgence climatique.

Après Lille, cette commune de 18.000 habitants est devenue la deuxième ville nordiste à voter cet acte symbolique.

Mais l’opposition municipale, qui dénonce un affichage politique, s’est abstenue au moment de voter cette déclaration.

Ce n’est que la deuxième commune nordiste à le faire. Le 18 septembre dernier, la ville de Faches-Thumesnil s’est déclarée en état d’urgence climatique et écologique. Près d’un an après Lille, la commune limitrophe de 18.000 habitants a décidé de faire passer cette décision en conseil municipal. Une annonce avant tout symbolique comme le reconnaît Patrick Proisy, le nouveau maire de la ville, élu en mars dernier.

« Pendant la campagne municipale, on s’est aperçu que le thème de l’écologie revenait le plus souvent devant la sécurité. Il y avait une volonté des habitants pour qu’on avance sur ce sujet. Avec cette déclaration d’état d’urgence climatique, il y a une partie communication et symbolique qui est importante. Mais faire du symbole, ce n’est jamais perdu. Grâce à cette communication, des gens vont être au courant de ça et s’intéresser à ce qui se passe sur la ville en termes d’écologie. Car on veut passer toutes nos décisions sous le prisme de l’écologie », explique le maire issu de la France Insoumise.

L’opposition dénonce un affichage politique

Des explications qui n’ont pas convaincu l’opposition à la nouvelle équipe municipale qui n’a pas voté cette déclaration d’urgence climatique. « On s’est abstenu car le budget, les actions et les explications données par la majorité sur ce qui allait être réellement fait ne sont pas du tout travaillés. J’adhère à cette question de l’urgence climatique. Simplement, la façon dont la question est posée avec ce manifeste très local sans raccrochement avec le plan climat de la MEL, sans travail avec les acteurs pour voir comment on pourrait financer des actions n’est pas du tout étayée. On est purement dans de l’affichage politique » tacle Frédérique Seels, conseillère municipale d’opposition.

Des attaques que le maire de la ville balaye d’un revers de main. « Pour l’opposition, il n’y a pas assez de concret. Il leur fallait un plan d’action déjà ficelé à la virgule près pour les six ans à venir. Je suis partisan de faire du concret et de prendre tous les biais d’entrée pour rendre l’écologie concrète. Et pour moi, attendre le chiffre de la pollution sur la ville pour agir, ce n’est pas assez concret. Cette déclaration va nous permettre de passer par le prisme de l’écologie tous les dossiers qui vont concerner la ville comme les grands projets de construction par exemple », se justifie Patrick Proisy.

Une chargée de mission recrutée pour faire la chasse aux subventions

Et pour étayer son propos, le premier édile rappelle que la ville vient de débloquer 150.000 euros pour « faire des choses concrètes » comme installer des bornes pour vélo, la mise en place d’une prime vélo ou encore la végétalisation des façades. Des décisions d’ailleurs votées par l’opposition.

Une chargée de mission vient aussi d’être recrutée par la ville pour monter des dossiers de financement en allant chercher des subventions auprès de partenaires institutionnels. Reste à, savoir si ces moyens mis en place suffiront à convaincre tout le monde à Faches Thumesnil.