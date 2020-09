Les policiers ont évacué 800 migrants ce mardi matin à Calais — AFP

Entre 700 et 800 personnes ont été évacuées ce mardi matin par la police d’un important camp de migrants situé autour de l’hôpital de Calais.

Des tentes et des véhicules de la Protection civile ont été installés à l’entrée de cette zone. « J’ai décidé de mener cette opération avant les grands froids de l’hiver et des températures de -3 à -4 degrés », a déclaré sur place le préfet du Pas-de-Calais, Louis Le Franc, précisant que 150 migrants seront « mis à l’abri » dans le Pas-de Calais, 150 dans les autres départements des Hauts-de-France et les 500 autres acheminés dans des centres d’accueil de différentes régions.

« Nous voulons éviter toute concentration et point de fixation nouveaux sur Calais et cette zone du Virval sera rendue inaccessible. Nous étudions avec la maire de Calais ce qu’il sera possible de faire », a ajouté Louis Le Franc. « Notre objectif est aussi de lutter activement contre les passeurs et les systèmes qu’ils mettent en place », a-t-il poursuivi.

Depuis 6 heures ce matin, la @PoliceNationale participe à une importante opération de mise à l'abri des #migrants à #Calais . Ces derniers sont tous pris en charge et orientés vers des centres d'hébergement. pic.twitter.com/Px9KKnPEqc — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) September 29, 2020

Des conditions de vie déplorables

Dans le sous-bois où étaient installés les migrants, de nombreuses tentes, duvets, couvertures, chaussures et vêtements ont été abandonnés. Canettes, déchets, caddies renversés et bâches jonchent le sol, ainsi que des couvertures de survie.

Les services de l’Etat estiment à un millier le nombre de migrants vivant à Calais, dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre. Les associations dénoncent, elles, régulièrement ces opérations de démantèlement, après lesquelles nombre de migrants reviennent.