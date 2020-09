TEMOINS La justice cherche à identifier la victime et les mis en cause dans une violente bagarre diffusée en vidéo sur les réseaux sociaux

La rixe a eu lieu rue Masséna, à Lille. — 20 Minutes

De l’utilité des réseaux sociaux. Quelques secondes d’une violente rixe, survenue rue Masséna, à Lille, dans la nuit de samedi à dimanche, avaient été filmées et diffusées sur Twitter. Selon une information de 20 Minutes, la vidéo est arrivée jusqu’aux yeux de la procureure de Lille, laquelle a décidé d’ouvrir une enquête.

Tout est parti d’une vidéo relayée dimanche matin sur Twitter par le Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP). Les images, dont on ne connaît pas l’auteur, montraient une scène de bagarre devant le bar le Razorback, situé dans le quartier festif de Masséna, à Lille. Une source policière avait confirmé à 20 Minutes que la rixe en question avait effectivement eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, aux environs de 0h30, et qu’un blessé léger avait été pris en charge par les secours.

Une enquête « du chef de violences volontaires »

Ce mercredi, le parquet de Lille a expliqué à 20 Minutes avoir eu vent de l’affaire « par le biais des réseaux sociaux » et que la procureur avait décidé d’ouvrir une enquête « du chef de violences volontaires. » Pour la justice, il s’agit d’abord d’identifier et d’entendre la victime sur ces faits. Une tâche qui pourrait s’avérer plus rapide que prévu, puisqu’une « plainte susceptible de correspondre a été déposée lundi au commissariat d’Armentières », assure le parquet.

La justice tente aussi d’identifier des témoins mais, surtout, les mis en cause dans cette rixe, et notamment l’homme qui a asséné de violents coups de pied à la victime alors qu’elle se trouvait au sol. A notre connaissance, aucune interpellation n’a encore eu lieu dans cette affaire.

Sollicitées par 20 Minutes au sujet de l’insécurité en général dans le quartier de Masséna, la préfecture et la mairie de Lille n’ont pas donné suite.