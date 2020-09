Illustration d'un test de diagnostic Covid-19. — Damien Meyer / AFP

Face à une circulation du coronavirus qui ne cesse de s’accélérer, l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a décidé de prioriser les tests pour améliorer l’efficacité.

Une décision qui arrive plus d’une semaine après le passage du Nord et du Pas-de-Calais en zone rouge.

Le chercheur lillois, Philippe Froguel, plaide toujours pour une organisation en plateformes régionales mobiles.

Les tests de diagnostic Covid-19 vont être priorisés. Face à une circulation du coronavirus qui ne cesse de s’accélérer dans le Nord et le Pas-de-Calais, l’agence régionale de santé (ARS) a décidé, mardi, de prendre cette mesure « afin de garantir un accès rapide à tous ceux dont le diagnostic est indispensable pour casser les chaînes de transmission du virus », souligne un communiqué.

Pourquoi avoir attendu si longtemps, et notamment une augmentation des hospitalisations en réanimation, pour prendre une décision qui semblait s’imposer d’elle-même ? Contactée par 20 Minutes, l’ARS contourne la question. « Tout le monde peut se faire tester. En juillet et en août, ça ne posait pas de problèmes. Or, depuis le début du mois, les délais de prise en charge rallongent de plus en plus », rétorque l’agence régionale de santé qui assure ne faire que se conformer aux nouvelles directives ministérielles.

De 60.000 à 120.000 tests par semaine

Dans les Hauts-de-France, le nombre de tests réalisés par semaine a doublé, depuis le début du mois, en passant de près de 60.000 tests hebdomadaires sur la dernière semaine d’août, à plus de 120.000 tests par semaine, aujourd’hui. Et la pratique des tests s’établit au-dessus de la moyenne nationale avec 1.655 tests contre 1.407 tests par 100.000 habitants au niveau national.

L’ARS ne semble pas avoir anticipé le fait que de plus en plus de gens veuillent se faire tester, dans la mesure où le Nord et le Pas-de-Calais sont passés en zone rouge, respectivement les 6 et 7 septembre. Le temps de réaction pour organiser plus efficacement ces tests a pris plus d’une semaine.

Dorénavant, priorité aux professionnels de santé ou aux personnes disposant d’une ordonnance, présentant des symptômes ou désignées comme contacts à risque. « L’ARS travaille avec les laboratoires à la mise en place de créneaux dédiés et de circuits d’adressage spécifiques », précise l’ARS.

« On va remplir nos services de réanimation comme à Marseille »

La mise en place est imminente. « Dans les prochains jours, deux plateformes téléphoniques [seront opérationnelles] pour la prise de rendez-vous sur des créneaux dédiés aux personnes prioritaires : la première à destination exclusive des médecins, la seconde sera communiquée par les autorités de santé à l’ensemble de personnes désignées comme cas contacts », assure l’ARS.

Un changement dans la stratégie de prévention que le professeur Philippe Froguel réclame depuis longtemps. Au printemps, ce chercheur lillois spécialisé dans la génétique, avait mis en place, avec ses équipes, un centre de tests pour aider au dépistage. Il n’est pas tendre avec la gestion de cette crise sanitaire.

Interrogé, le 10 septembre, devant la commission d’enquête du Sénat, il prévenait : « Si on ne règle pas la question des tests en France, avec plus de tests là où il en faut, plus rapides, mieux faits, et qu’on continue dans l’erreur, on va remplir nos services de réanimation comme à Marseille. »

Faire des grandes plateformes régionales

Selon lui, il faut aller plus loin et « envisager une autre organisation, à échelle plus réduite », explique-t-il au site d'informations, Médiacités. « Aujourd’hui, le gouvernement n’a pas encore accepté nos propositions de faire des grandes plateformes régionales » avec une capacité à « faire 10.000 ou 20.000 tests par jour, au moment où l’on en a besoin et à l’endroit où il faut », déplore-t-il.

Car le million de tests réalisé par semaine en France n’empêche visiblement pas la seconde vague de Covid-19 de pointer son nez. En revanche, elle épuise les équipes des laboratoires privés. « Nous sommes confrontés depuis des mois à une augmentation énorme de notre charge de travail tout en continuant notre travail de routine », témoigne une internaute se présentant comme technicienne d’un laboratoire, à 20 Minutes.

Cette dernière se plaint aussi de subir « l’énervement et l’agressivité de beaucoup de patients qui pensent qu’il suffit de faire le prélèvement et de claquer des doigts pour avoir le résultat » avec des « salaires moindres que dans le public ». Ainsi, des salariés d’un groupement de laboratoires se sont mis en grève, mardi, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne.