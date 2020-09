Lille, le 1er septembre 2020. Rentrée des classes à l'école primaire Turgot, dans le quartier de Lille Sud. — M.Libert / 20 Minutes

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour constater les premières fermetures de classes. Dix jours après la rentrée scolaire, les rectorats de Lille et Amiens ont publié, vendredi, un premier bilan des cas de Covid-19.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, 90 personnels de l’Education nationale et 473 élèves ont été testés positif, entraînant l’éviction de 447 personnels (sur un total de 77.000 personnels) et de 6.562 élèves (sur un total de 802.600 élèves).

Briser les chaînes éventuelles de transmission

Ce sont 195 classes, 5 écoles, 2 collèges et 4 lycées qui ont dû fermer leurs portes au regard du protocole sanitaire mis en place pour tenter de briser les chaînes éventuelles de transmission du coronavirus.

Dans la Somme, l’Aisne et l’Oise, le bilan est moins élevé avec 31 personnels et 80 élèves touchés par le Covid-19. Un lycée et 25 classes ont été fermés. Par ailleurs, 1.838 élèves et 148 personnels ont fait l’objet d’une mesure d’éviction dans les 90 établissements concernés par des cas de Covid-19.

L’Ordre des médecins affirme, de son côté, que les enfants n’ont pas besoin de certificat médical pour retourner à l’école.