Et elle est où la moulaga ? Ce lundi matin, devant la préfecture du Nord, à Lille. Avec l’aide de quelques salariés de son restaurant, la Chicorée, Arnaud Meunier a déversé près de deux tonnes de moules sous les fenêtres du préfet. Une action commando pour protester contre l’arrêté imposant une fermeture à minuit des bars et restaurants dans le cadre des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Mais ce gâchis de denrées non périmées n’est pas du goût de tout le monde.

Près de 2 tonnes de moules ont été jetées devant la préfecture à Lille. - M.Libert / 20 Minutes

Vendredi, en fin de journée, le préfet du Nord, Michel Lalande, publiait un arrêté interdisant aux restaurants, bars et autres commerces de rester ouverts après minuit au cours du week-end de braderie. Un texte publié à la dernière minute qui a laissé pantois Arnaud Meunier, propriétaire depuis décembre 2019 de l’emblématique restaurant lillois la Chicorée. « J’ai racheté l’établissement parce qu’il est le seul ouvert tous les jours, 24h sur 24. La nuit nous faisons entre 15 et 20 % de notre chiffre d’affaires », explique-t-il.

« Le préfet aurait pu anticiper »

Le problème, c’est que le patron avait déjà acheté sa marchandise et embauché du personnel en prenant en compte cette nuit de braderie. « D’habitude, on fait 12 tonnes pour la braderie. Là, on avait prévu qu’il y aurait moins de monde et commandé que la moitié. Le préfet aurait pu anticiper et nous aurions commandé encore moins de moules », déplore-t-il. Du coup, ce qu’il n’a pas réussi à écouler au cours du week-end a été promptement déversé devant la préfecture sous les yeux d’une maraude du Secours populaire qui effectuait une distribution de nourriture pour les SDF.

Quel bel exemple de respect du vivant. 2 tonnes d'êtres vivants utilisés comme de vulgaires pancartes de contestation, eh ben, on est pas sorti de l’auberge... — Autour du feu (@autourdufeu) September 7, 2020

Si le message est entendu, c’est le geste qui passe très mal. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes s’insurgent de ce gâchis de nourriture non périmée. « La méthode peut être discutée mais que penser de celle de la préfecture qui avertit les commerçants une heure avant ? », s’interroge Adeline. « 2 tonnes de moules qui auraient pu être offertes aux plus démunis… », constate Marianne. « Je comprends sa colère, mais le geste est aberrant, dissonant dans cette période de crise qui frappe les Français », déclare à 20 Minutes Vanessa Duhamel, élue Modem à la mairie de Lille.

Pourtant, Arnaud Meunier insiste : « Ça ne me fait pas plaisir de jeter de la nourriture. On n’a pas mis ça de côté exprès », assure-t-il. D’ailleurs, il devait encore rester quelques barquettes de coquillages dans les frigos de la Chicorée puisque, ce lundi midi, c’était opération moules-frites à volonté.