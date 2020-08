Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy attendus au mariage de Gérald Darmanin

Emmanule Macron et Nicolas Sarkozy sont invités au mariage de Gérald Darmanin — ERIC GAILLARD / POOL / AFP

Casse-tête sécuritaire. Le mariage de Gérald Darmanin doit donner des maux de tête aux officiers de sécurité. Alors que le ministre de l’Intérieur se marie ce samedi à la mairie de Tourcoing avant de démissionner dans la foulée de son mandat de maire, la réception qui suivra ne manquera pas d’invités prestigieux.

Xavier Bertrand également invité

Comme le révèle La Voix du Nord, le président de la République Emmanuel Macron et l’un de ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy (2007-2012) sont invités à la fête privée qui aura lieu à Boulogne-sur-Mer. Président de la région Hauts-de-France, proche de Darmanin et possible candidat à la prochaine présidentielle, Xavier Bertrand est lui aussi attendu à la noce. Sans doute le mariage le plus politique de 2020…