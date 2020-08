SOCIETE Deux masques réutilisables après lavage seront envoyés par la Poste à chaque foyer lillois entre le 7 et le 21 septembre

Martine Aubry, maire de Lille — Michel Spingler/AP/SIPA

Obligatoire un peu partout dans la ville depuis cet été et dans tous les établissements scolaires et les entreprises à partir de la rentrée, le masque est devenu indispensable à Lille. Sauf que tout le monde n’a pas forcément les moyens d’en acheter. Du coup, la mairie a décidé d’en distribuer gratuitement à tous les foyers de Lille, Lomme et Hellemmes. Du 7 au 21 septembre, deux masques réutilisables (jusqu'à au moins 40 lavages) seront envoyés par la poste dans chaque maison ou appartement de la ville.

« Les masques représentent un coût financier »

« Aujourd’hui, nous ne devons pas relâcher nos efforts pour continuer à lutter contre la reprise de l’épidémie. Les masques représentent un coût financier qui pose problème à certains d’entre nous. C’est aussi l’occasion de rappeler qu’il est indispensable pour tous de pérenniser les bonnes mesures de distanciation physique avec le port de masque et le lavage très régulier des mains. Ces gestes s’imposent à tous », explique Martine Aubry, la maire de Lille, dans un communiqué.