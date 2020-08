Le vent va souffler fort sur les côtes du Nord — DAMIEN MEYER / AFP

Le vent va souffler fort mardi sur les côtes du Nord. Des conditions météo difficiles qui ont poussé la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord à lancer un appel à la vigilance.

La perturbation commencera à se faire ressentir sur la façade maritime comprise entre la Normandie et les Hauts-de-France dans la matinée du mardi 25 août 2020 vers 8 h du matin avec des vents de secteur sud à sud-ouest, qui se renforceront et atteindront 30 nœuds (environ 55 km/h) avec des rafales jusqu’à 45 nœuds (environ 80 km/h). La mer deviendra agitée au large pour l’ensemble de la Manche et de la mer du Nord (hauteur de vagues de 1.25 à 2,5 m), et jusqu’à forte à très forte (hauteur de vagues de 2.5 à 6 m) dans l’après-midi.

[#Prévention] Conditions météo difficiles prévues le mardi 25 août 2020. Des coups de💨sont attendus avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h. Le préfet maritime appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence et conseille aux plaisanciers de reporter leur sortie en 🌊 pic.twitter.com/KB5oMmTMCg — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 24, 2020

La pratique de loisirs nautiques est fortement déconseillée

Compte tenu de ces conditions météorologiques, le préfet maritime déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l’amarrage de son navire et l’arrimage du matériel à bord. Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d’être particulièrement vigilant, notamment sur les plages et l’estran.