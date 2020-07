Deux amoureux portent s'embrassent avec des masques dans une rue de Nice. — SYSPEO/SIPA

Le port du masque sera obligatoire dans certaines zones de l’espace public de la métropole lilloise dès lundi.

Outre certaines zones prédéfinies, les mairies devaient déterminer des zones « à forte fréquentation du public ».

Le non-port du masque dans les zones identifiées est punissable d’une contravention de 55 euros.

Vivons mieux, vivons masqués. Ce vendredi matin, le préfet du Nord a annoncé un renforcement des mesures pour lutter contre la reprise de l’épidémie de coronavirus dans la Métropole européenne de Lille (MEL). Le représentant de l’Etat a notamment expliqué que le port du masque serait obligatoire, à partir de lundi, dans certaines zones de l’espace public, y compris les rues. La mairie de Lille a déjà publié la carte de ces zones où il faudra désormais avancer masqué.

L’arrêté du préfet du Nord concerne les 95 communes qui composent la MEL. Si la plupart des zones de l’espace public dans lesquelles le port du masque devra être systématique ont été définies par la préfecture, d’autres devaient être précisées par les communes elles-mêmes. Il s’agit de ces fameuses « zones caractérisées par une forte fréquentation du public. »

Un périmètre qui va au-delà de l’hyper centre

Cette dénomination vise essentiellement les rues à forte densité de commerces qui ne sont pas forcément piétonnes. Pour Lille, l’exemple pris par le préfet vendredi matin était celui de la rue de Gand, dans le Vieux-Lille, une artère qui comporte de nombreux bars et restaurants. Dans la carte publiée par la municipalité de Lille, on note d’ailleurs que de nombreuses rues du Vieux-Lille seront concernées, principalement autour de la cathédrale de la Treille. Il y a aussi toutes les rues de l’hyper centre, notamment celles autour de la rue Faidherbe. Sur totalité de la rue Gambetta, depuis la place de la République jusqu’au marché de Wazemmes, il faudra aussi porter un masque dès lundi.

La carte des zones où le port du masque sera obligatoire à Lille. - Mairie de Lille

A ces secteurs, il faut ajouter les rues habituellement piétonnes, les parcs et jardins municipaux, les marchés de plein air, les abords de la Deûle, les galeries commerciales et leurs parkings ainsi que toutes les infrastructures de transports collectifs (arrêts de bus et de tramway compris).

Il appartiendra à l’ensemble des 95 communes de la MEL de déterminer et de matérialiser ces zones avant l’entrée en vigueur du décret, lundi. Rappelons que l’amende encourue est de 55 euros.