Damien Castelain, président de la Métropole européenne de Lille. — M.Libert/20 Minutes

Le président de la métropole de Lille, Damien Castelain, obtient une augmentation de son indemnité de 40 %.

Une mesure légale que l’opposition juge toutefois « déplacée » et « inopportune ».

En contrepartie de cette augmentation, les controversés frais de représentation sont abandonnés.

« Déconnectée de la réalité » ou « juste » ? Mardi, le conseil nouvellement élu de la Métropole européenne de Lille (MEL) a voté une délibération entérinant l’augmentation de 40 % de l’indemnité de son président, Damien Castelain. Une mesure qui fait bondir l’opposition bien qu’elle soit liée à l’abandon des controversés frais de représentation.

Damien Castelain, président de la MEL, sera désormais rémunéré 7.895 euros bruts par mois, contre 5.639 euros lors du mandat précédent. Une très substantielle revalorisation de son indemnité totalement légale puisque prévue par la loi de finances de 2018. Sur ce point, d’ailleurs, personne ne trouve rien à dire. Pourtant, même si le texte est dans les clous, l’exécutif métropolitain souhaite justifier cette mesure : « Ce montant est en adéquation avec les responsabilités exercées. C’est légal, c’est moral parce que c’est juste », a insisté le vice président à la MEL, Alain Bernard.

« Anachronique et déplacée dans le contexte actuel de crise »

Mais du côté de l’opposition, ça ne passe pas. « Les indemnités des élus sont particulièrement regardées par les citoyens car elles sont symboliques de la bonne utilisation de l’argent publique », a prévenu Stéphane Baly au nom du groupe écologiste. Pour Marie-Rose Hallynck, du groupe APM, cette augmentation est tout simplement « anachronique et déplacée dans le contexte actuel de crise. » « Cette hausse nous semble tout à fait inopportune et son ampleur peut choquer l’opinion », ajoute pour sa part Alain Bocquet au nom de la gauche métropolitaine.

Pour défendre sa pitance, Damien Castelain à plusieurs arguments. Il met d’abord en avant l’abandon des frais de représentations qui lui ont valu, au cours du dernier mandat, de faire l’objet d’une enquête pour détournement de fonds publics. « Passer vos frais de représentation sur cette augmentation induit un manque de transparence », a rétorqué Isabelle Mariage-Desreux, conseillère métropolitaine.

Pour le vice-président Alain Bernard, une telle indemnité n’a rien de choquant si elle est comparée aux salaires versés aux dirigeants de grandes entreprises privées. D’autant que « l’enveloppe consacrée à la rémunération des élus ne bouge pas parce que l’exécutif est réduit », a ajouté Damien Castelain. « On est d’accord ou pas, mais la loi le permet et on applique la loi, point », a conclu Alain Bernard. La délibération a été adoptée.