Lille sera la première étape de la manifestation nationale « Village BD »

Le «Village BD» sera installé à Saint-Sauveur, à Lille, du 26 juillet au 9 août (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

Lille, capitale temporaire de la bulle. Ce jeudi, le ministère de la Culture a annoncé que son « Village BD » serait à Lille la première étape de son tour de France. Cette manifestation itinérante s’inscrit dans le cadre de BD 2020, l’année de la bande dessinée.

En 2020, un peu partout dans le monde, la BD, que l’on appelle aussi le 9e art, sera célébrée. En France, on ne compte pas moins de 721 événements autour de ce thème. Un programme chargé qui sera d’ailleurs prolongé jusqu’en juin 2021. En raison de l’épidémie de coronavirus, certaines actions ont en effet été repoussées ou mises en ligne. Mais ce n’est pas le cas du « Village BD » qui sera lancé à Lille dans dix jours.

Le 9e art sous toutes ses facettes

C’est à la gare Saint-Sauveur que cette exposition itinérante sera présentée pour la première fois au public, intégrée à la programmation estivale proposée par la ville de Lille. Organisé par le ministère de la Culture et le Centre national du livre (CNL), l’expo « donnera à voir les différentes facettes du 9e art : le décryptage de la création d’une bande dessinée, des focus illustrés et explicatifs sur les nombreux genres et styles de BD, et une vision d’ensemble du 9e art à travers le monde. »

Par ailleurs, une quarantaine de petits Lillois n’ayant pas la possibilité de partir en vacances pourront participer à des ateliers de BD sous la forme d’un stage de création de cinq jours animé par les auteurs nordistes Mig et Winoc.

Le « Village BD » quittera Lille le 9 août pour aller s’installer à Brest les 19 et 20 septembre. La troisième étape se fera à Marseille, les 17 et 18 octobre.