TRANSPORTS La région Hauts-de-France et la SNCF reconduisent, cet été, l’opération eTER avec une nouvelle formule

Départ de l'opération eTER, en gare de Lille-Flandres, en 2019. — G. Durand / 20 Minutes

Le TER pas cher, c’est encore possible. Cet été, l'opération eTER (anciennement TER mer et TER Vert) va, de nouveau, être reconduite par la région des Hauts-de-France et la SNCF, a-t-on appris, ce jeudi.

Mais avec une variante : les billets de train à 1 euro ne seront plus réservés à certains week-ends. La période d’utilisation va être étendue du 13 juillet au 30 août, jours fériés et week-ends inclus. Cette opération reste néanmoins concentrée sur certaines destinations.

Chaque jour, 5.000 places disponibles

Ainsi, chaque jour, 5.000 places seront disponibles, soit 245.000 billets à 1 euro mis en vente à partir du 6 juillet, sur l’Appli SNCF, le site TER et dans 21 gares de la région. Contrairement aux années précédentes, les voyageurs ne sont pas obligés de réaliser leur aller-retour le même jour.

Afin de découvrir la région en train et en famille pendant la période estivale, plusieurs destinations seront donc proposées : 14 vers la nature, 13 vers les villes et 9 vers la mer. Les détenteurs de titre eTER pourront également bénéficier du service gratuit de navettes pour se rendre directement sur les plages.