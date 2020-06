La nouvelle Friche Gourmande s'est installée dans une ancienne usine de Marcq-en-Baroeul — Ahlife - Anthony Henry

Après deux ans passés à Fives, la Friche Gourmande déménage à partir de ce mardi 30 juin à Marcq-en-Barœul.

Ce street-food market à la lilloise réunit bars, stands de restaurations et jeux dans un ancien site industriel de 1.200m2.

C’est le genre d’endroit qui cartonne dans les villes ces dernières années. Que ce soit à Lisbonne, Londres ou Amsterdam, chaque grande métropole européenne a désormais son «street food market». Un lieu où on peut trouver au même endroit bars, différents stands de restaurations et jeux pour se divertir.

A Lille, le concept, plus petit, existe depuis 2018 et s’appelle la Friche Gourmande. Lancée par Philippe Blanchot et Guillaume Souloumiac, deux jeunes entrepreneurs lillois, il a attiré 60.000 personnes durant les deux derniers étés passés à l’extérieur de l'ancienne usine de Fives Cail.

Un vrai carton qui a poussé les deux associés à voir plus grand et à déménager. A partir de ce mardi 30 juin, la nouvelle Friche Gourmande va ouvrir à Marcq-en-Baroeul, juste après le pont de La Madeleine, dans une ancienne usine de câbles où un espace de 1.200m2 a été aménagé après huit mois de travaux.

C'est dans cette ancien dépôt que va s'installer la Friche gourmande - Ahlife - Anthony Henry

Un lieu ouvert toute l’année

« C’est un espace très industriel avec une structure en acier qui donne beaucoup de cachet à l’endroit. A l’intérieur on va retrouver deux bars, trois restaurants avec un stand de burgers, un autre de nourriture thaïlandaise mais aussi des spécialités mexicaines. Le tout coûtera entre 8 et 12 euros. Il y aura également plusieurs moyens de se divertir avec de la pétanque, des fléchettes, du baby-foot ou encore du ping-pong. Des concerts et d’autres événements pourront aussi s’y dérouler. Le but c’est vraiment d’avoir un lieu atypique, un espace convivial et une ambiance qu’on ne retrouve pas forcément dans des sites de centre-ville », explique Philippe Blanchot, l’un des deux fondateurs.

Ouvert du mardi au dimanche, le lieu se veut gratuit et ouvert à tous. Surtout, contrairement à ce qui se passait à Fives où la saison durait de mai à septembre, la Friche Gourmande nouvelle formule sera désormais ouverte toute l’année. Les deux associés ont désormais trois ans devant eux pour faire de cette ancienne usine un nouveau lieu incontournable de la métropole lilloise.