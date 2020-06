Les policiers ont déposé symboliquement leurs menottes. — M.Libert / 20 Minutes

La clé du problème. Ce lundi midi, de nombreux policiers se sont rassemblés devant les grilles de la préfecture du Nord afin de protester contre l’interdiction d’utiliser certaines techniques d’interpellation. Une décision prise il y a une semaine par le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, à la suite des manifestations contre les violences policières.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a affirmé, dimanche soir, son soutien aux forces de l'ordre. Un discours qui n’a pas totalement convaincu : « C’est pesant de voir que nous ne sommes pas soutenus », déplore Jean-Philippe Ringot du syndicat Unité SGP Police. Sous les fenêtres du représentant de l’Etat dans le Nord, avec environ 250 de ses collègues, il dénonçait des annonces gouvernementales « faites dans l’urgence » en raison de « la médiatisation. » Sous entendu, les manifestations en France de ces dernières semaines contre les violences policières qui font écho à la mort, aux Etats-Unis, de George Floyd.

« Les interpellations vont se terminer en combat de rue »

Le point de blocage, c’est l’interdiction désormais faite aux policiers d’utiliser la technique de la « clé d’étranglement » lors d’une interpellation. Une technique dont le nom ne fait pas rêver : « Cela fait 30 ans qu’elle est utilisée dans la police sans qu’il y ait de problème particulier. Là, on nous la retire sans rien nous donner à la place », regrette le policier. Pour lui, c’est pourtant le seul moyen d’interpeller une personne récalcitrante : « Le geste ne doit durer que quelques secondes, le temps d’amener l’individu au sol et de le menotter. Rien à voir avec ce qui s’est passé pour George Floyd qui a subi cela pendant plusieurs minutes », affirme Jean-Philippe Ringot.

Pour un autre policier, remplacer la clé d’étranglement par l’utilisation du pistolet à impulsions électrique est insensé : « Ce n’est pas moins dangereux, voire pire. Imaginez les conséquences sur une personne avec des problèmes cardiaques », s’insurge-t-il. Du coup, les policiers s’estiment démunis pour maîtriser des personnes qui se rebellent. « Avec l’interdiction de la clé d’étranglement et par crainte d’utiliser le Tazer, les interpellations vont se terminer en combat de rue », lâche un fonctionnaire. « Dans le doute, on va faire quoi si on se sent en danger ? On ne va pas interpeller un délinquant », s’interroge un autre policier.