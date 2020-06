Illustration du Hourdel, dans la Baie de Somme. — Bruno Colliot / SIPA

La crise sanitaire liée au coronavirus devrait favoriser le tourisme en France lors des prochains week-ends et cet été.

Pour vous inspirer un peu pour vos vacances, 20 Minutes a choisi cinq randos à pied ou à vélo à découvrir autour de Lille.

Que faire le week-end ou pendant les congés ? Selon un sondage réalisé lors du confinement, environ 20 % des Français ne comptent pas partir en vacances cet été. Pour les habitants des Hauts-de-France, il reste néanmoins de belles randonnées à effectuer un peu partout dans la région. Avec l’aide du comité régional de tourisme, 20 Minutes a sélectionné cinq balades à faire à pied ou à vélo. Pas de jaloux, une par département.

La cascade de Blangy, près d’Hirson, dans l’Aisne

Certes, ce ne sont pas les chutes d’Iguazú, mais cette balade en Thiérache, pays du maroilles, vaut le détour. Le circuit de 8 km, situé au cœur de la forêt communale d’Hirson, conduit à une jolie cascade avant de longer l’Oise qui prend sa source dans le secteur. On y découvre aussi les anciennes forges et fonderies d’Hirson. Prévoir entre deux heures et deux heures et demie de marche. Il existe une variante en VTT.

La pointe du Hourdel, dans la Somme

Incontournable baie de Somme. Le circuit tout plat d'environ 12 km permet, à l’aller, de côtoyer le bord de mer avant de découvrir, au retour, les bordures d’étang avec une halte possible à la Maison des oiseaux. Les seules difficultés consistent à traverser parfois les routes départementales. Point d’orgue de la balade : l’observation des phoques à la longue-vue.

Autour du château de Pierrefonds, dans l’Oise

L’itinéraire de 7 km, facile, mais uniquement pédestre, emprunte les chemins de l’Histoire. Après avoir traversé l’ancienne chaussée Brunehaut, Pierrefonds, son lac et son château s’offrent aux randonneurs avant une petite escapade en forêt de Compiègne. L’occasion de découvrir ou redécouvrir la commune représentant, cette année, les Hauts-de-France pour l’émission télé Le village préféré des Français.

Le Mont des cats, dans le Nord

Un peu exigeante au niveau dénivelé, la randonnée de 11km, baptisée «autour du monastère », du Mont des cats, près de Godewaersvelde, prend une bonne demi-journée. On monte jusqu’à 165 m d’altitude à travers des sentiers et des petites routes qui révèlent de magnifiques points de vue. Contrairement à ce que son nom indique, on y croise davantage de chapelles que de chats. Et au passage devant l’abbaye, l’achat de produits locaux est possible, dont le fameux fromage.

Le platier d’Oye, dans le Pas-de-Calais

Amoureux des oiseaux, une promenade au sein du platier d'Oye, classé réserve naturelle en 1987, offre un panorama magnifique. Entre Gravelines et Oye-Plage, la réserve accueille, au sein d’une flore très riche, plus de 230 espèces ornithologiques, dont les migrateurs à certaines saisons. A faire uniquement à pied sur 10 km le long de la mer, en empruntant un sentier parfaitement balisé. Avec des jumelles, c’est encore mieux.