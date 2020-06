TOURISME « 20 Minutes » fait le point sur la réouverture des plus grands sites culturels et touristiques de la région Hauts-de-France

Vue aérienne du château de Chantilly et du parc. — M.ASTAR/SIPA

20 Minutes fait le tour des dix sites culturels payants les plus visités dans la région pour savoir où ils en sont de leur réouverture.

Les trois musées – Louvre-Lens, Palais des Beaux-Arts de Lille et Piscine de Roubaix – ont déjà rouvert leurs portes.

Si le château de Chantilly est accessible, ce n’est pas encore le cas du musée du cheval.

Finis les 100 km de rayon pour se déplacer. Tout un chacun peut désormais jouer les touristes où bon lui semble après le confinement lié au Covid-19. Et pourquoi pas dans les Hauts-de-France ? 20 Minutes fait le tour des dix sites culturels payants les plus visités dans la région pour savoir ceux qui ont déjà rouvert et où en sont les autres.

Réouverture des musées

Parmi les lieux qui accueillent déjà du public, on peut citer les trois musées, Louvre-Lens, Palais des Beaux-Arts de Lille et Piscine de Roubaix. Si les poissons vous attirent davantage que l’art, le centre de la mer, Nausicaa, ouvre également ses portes ce jeudi 4 juin, à Boulogne-sur-Mer.

Pour les amoureux des vieilles pierres et du patrimoine, direction Chantilly où le château et le parc proposent un tarif spécial de réouverture ! En attendant que le musée du cheval et les grandes écuries sortent du confinement. En revanche, il faudra attendre encore un peu pour visiter le château médiéval de Pierrefonds, dans l’Oise. A priori, la date d’ouverture est programmée fin juin.

Promenades dans le Marquenterre

Patience aussi pour découvrir ou redécouvrir le village des hortillonnages et ses balades florales, à Amiens. Pour l’instant, aucune date de retour. Pour les promenades thématiques en plein air, il vaut mieux viser le parc du Marquenterre, dans la baie de Somme où les visites guidées sont de nouveau programmées.

Enfin, les passionnées d’histoire et de Seconde Guerre mondiale​ devront patienter jusqu’au 1er juillet pour visiter la Coupole d’Helfaut, dans le Pas-de-Calais. Tout comme les visiteurs qui voudraient s’immerger dans l’univers de la mine. Le centre minier de Lewarde, dans le Nord, ne rouvrira visiblement ses portes qu’en juillet.