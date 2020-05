La terrasse mobile Good Nest inventée par Eric Pace. — Pace architectes

Les cafés et restaurants n’ont toujours pas obtenu de date pour leur réouverture.

Le moment venu, ils devront néanmoins sacrifier de la surface pour respecter la distanciation sociale.

Un architecte de l’Aisne a eu l’idée de créer des terrasses mobiles pour augmenter la capacité des établissements de manière temporaire.

Quand l’espace devient vital. Parents pauvres du déconfinement, les cafés et restaurants sont toujours fermés. Il se pourrait néanmoins que le gouvernement leur donne, fin mai, son feu vert pour une réouverture début juin. Pour autant, il faudra que les patrons de lieux de convivialité se conforment à certaines règles sanitaires pour éviter une reprise de l’épidémie de coronavirus. La plus contraignante sera sans doute d’appliquer la distanciation sociale au sein de leurs établissements. L’architecte Eric Pace, installé à Château-Thierry, dans l’Aisne, a peut-être trouvé la solution.

Après avoir interrogé plusieurs patrons de cafés et restaurants de la rue Pierre-Mauroy, à Lille, ce qui frappe le plus, c’est le flou dans lequel va s’opérer la réouverture de leurs établissements. Si aucun cahier des charges ne leur a été fourni à ce jour, les commerçants savent néanmoins qu’ils devront au moins diviser leur capacité d’accueil par deux pour respecter une certaine distanciation sociale. « On ne peut pas pousser les murs, il fallait donc réfléchir à une autre solution », explique l’architecte Eric Pace.

Quelque chose de simple, facile à installer et rapide à enlever

Et cette solution, elle lui a sauté aux yeux alors qu’il rendait visite au patron d’un café parisien. « Il y a toujours des places de stationnement devant les bistrots, je me suis dit que c’était une surface que l’on pourrait exploiter », poursuit-il. Mais la réglementation en la matière est très stricte, il fallait donc quelque chose de simple, facile à installer et rapide à enlever. « C’est là que l’image des bennes de chantiers m’est venue à l’esprit avec le système Ampiroll qui permet de les déposer rapidement », se souvient l’architecte.

Le système de pose sera le même que pour les bennes de chantier. - Pace architectes

On est alors fin mars et l’idée d’Eric Pace intrigue plusieurs de ses amis ingénieurs et designers qui s’agrègent au projet. Ça avance vite, très vite. Mi-avril, à Saint-Quentin, l’architecte met dans la boucle un charpentier et un chaudronnier. Ce qui s’appelle désormais Good Nest est modélisé en 3D sur ordinateur puis sous la forme d’un premier prototype à taille réelle. « Les principes sont posés et le prototype nous a permis de déterminer les choses à affiner, à modifier, notamment grâce aux retours de cafetiers », poursuit Eric Pace. Une version plus aboutie doit d’ailleurs sortir la semaine prochaine avant d’être installée à Rungis pour y être présentée aux professionnels du secteur.

Selon son concepteur, la plateforme simple Good Nest, calibrée sur la taille d’une place de parking, permettrait d’accueillir 350 couverts par mois tout en respectant les critères de distanciation sociale et de protection du personnel. « L’idée est de la proposer à la location pour environ 1.200 euros par mois », estime l’architecte. Il assure par ailleurs être en capacité d’en produire dix exemplaires par jour sur le site de Saint-Quentin. Une version à impériale, avec un étage, est aussi à l’étude. Reste à savoir si les maires et les préfets accueilleront aussi bien l’idée que les patrons de bistrots.