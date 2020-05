Le village de Cassel, dans le Nord. — M.Libert / 20 Minutes

A 100 km autour de Lille, 20 Minutes propose d’aller à Saint-Omer, Cassel, Sebourg, près de Valenciennes, Bavay ou dans le Cambrésis à la découverte de ses musées.

Pour l’instant, la fermeture des frontières empêche de se rendre en Belgique pour une escapade.

La mesure pourrait disparaître prochainement. Mais pour l’instant, les déplacements pour raisons touristiques, restent limités à 100 km. Alors pour profiter des beaux jours à l’heure du déconfinement, 20 Minutes a sélectionné cinq destinations autour de Lille, en excluant, bien entendu, la Belgique, dont les frontières restent fermées jusqu’à nouvel ordre.

Les marais de Saint-Omer

Vous ramez pour trouver une destination ? Faites le directement dans les marais de l’audomarois. A Saint-Omer, Clairmarais ou Salperwick, les balades en barque ont repris du service selon un nouveau protocole sanitaire qui empêche désormais la promiscuité sur les bateaux.

Illustration d'une balade dans les marais audomarois. - OT Maison du marais

Par ailleurs, Saint-Omer reste une ville agréable à découvrir à pied, à son rythme, grâce aux itinéraires concoctés par l’office de tourisme. En revanche, pour visiter la nouvelle Maison du marais (en version XL) et le magnifique jardin public, il faudra attendre encore un peu.

La ville flamande de Cassel

Selon un sondage du comité régional de tourisme, la Côte d’Opale, la Baie de Somme et Compiègne sont les trois « envies d’évasion » préférées des habitants des Hauts-de-France. Hélas, ces destinationssont trop éloignées de Lille. En revanche, Cassel, qui arrive en 8e position de ce top 10, se trouve dans le rayon autorisé.

Le village de Cassel, dans le Nord. - M.Libert / 20 Minutes

Est-il besoin de présenter cette ville flamande qui remporta, voilà deux ans, le titre télévisuel de « village préféré des Français » ? Pas vraiment, si ce n’est que, pour l’instant, la fermeture des estaminets plombe un peu l’ambiance. Par chance, il reste la visite des jardins du mont des Recollets qui vaut le détour en cette période de l’année.

La vallée de l’Aunelle

Si vous ne connaissez pas Sebourg, c’est le moment. Ce petit village niché au creux de la vallée de l’Aunelle, fait office de banlieue chic de Valenciennes. Il abrite des fermes du XVIIIe siècle magnifiquement préservées et de vieux moulins à eau où on fabrique et vend encore de la farine locale. Des petites balades entre jardins et forêts permettent de s’évader le long de l’Aunelle.

Les alentours de Sebourg, près de Valenciennes. - Beate Kraemer

Pour l’anecdote, Sebourg est aussi la capitale autoproclamée du fer à repasser. Et si vous avez un peu de temps, un crochet vers le site de Chabaud-Latour, à Condé-sur-l’Escaut, s’impose. Cet ancien site minier, surplombé d’un terril, a été transformé en lac après un effondrement minier.

Le forum antique de Bavay

A l’époque des Gallo-romains, la ville se nommait Bagacum. Elle était la capitale prospère d’une province jusqu’à sa destruction lors des invasions au début du Ve siècle. Aujourd’hui, des vestiges mis au jour permettent de se faire une idée du charme antique de la ville.

Le forum antique de Bavay. - Laurent Guesquière

Seul site archéologique de cette envergure au Nord de Paris, le Forum antique de Bavay, près de Maubeuge, rouvre ses portes, ce lundi. Les visites sont de nouveau possibles sur réservation pour découvrir les lieux avec tablette en réalité augmentée. Le musée attenant propose, jusqu’au 25 août, une exposition baptisée « Les Romains en Lego ».

Le Cambrésis

En attendant la réouverture de l’abbaye de Vaucelles, un des joyaux du patrimoine nordiste, le Cambrésis offre deux musées à la curiosité des touristes. Les œuvres de la collection permanente du musée Matisse, au Cateau-Cambrésis, sont de nouveau accessibles au public, mais uniquement sur réservation.

Le musée de la dentelle à Caudry. - Musée de la dentelle / Caudry

De son côté, le musée de la dentelle, à Caudry, doit rouvrir dans les prochains jours avec la fin de l’exposition Dentelle en scène Acte 1 jusqu’au 7 juin. L’acte 2 doit être présenté à partir du 20 juin. Sur réservation uniquement, là aussi.