Un contrôle de police dans la gare de Lille Flandres pour vérifier les attestations Covid-19. — G. Durand / 20 Minutes

Ce mercredi, une dizaine de policiers ont mené plusieurs opérations de contrôle, dans les gares de Lille, à la sortie des trains, notamment en provenance de Paris.

Dans le département qui reste en rouge, il faut des autorisations spéciales pour effectuer des voyages de plus de 100 km.

Les voyageurs sont le plus souvent verbalisés pour non-respect du port du masque.

Même avec la sortie du confinement, l’attestation de déplacement existe encore. Et les forces de l’ordre sont chargées de le rappeler. Ce mercredi, une dizaine de policiers ont mené plusieurs opérations de contrôle, dans les gares de Lille, à la sortie des trains en provenance de Paris ou de destinations plus lointaines.

Car, au moins jusqu’au 2 juin, les autorisations spéciales pour effectuer des voyages de plus de 100 km restent obligatoires. A moins de rester à l’intérieur du même département. « Vous pouvez aller de Fourmies à Dunkerque sans restriction, alors qu’il y a plus de 100 km », rappelle Matthieu Legrand, officier de communication de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

Contrôles quotidiens durant le week-end

Sinon, chaque voyageur a besoin, aujourd’hui, de trois documents pour justifier ses déplacements : de la nouvelle attestation avec sept critères au-delà de 100 km, d'un document qui atteste du motif de ce déplacement de plus de 100 km et, en toute occasion, d'un justificatif de domicile.

Autant être prévenu, pour ce long week-end de l’Ascension, car les contrôles seront quotidiens dans les gares de Lille. Et l’opération doit être renouvelée pour le week-end de la Pentecôte. « Il s’agit de limiter les grands déplacements pour éviter la propagation du coronavirus car le département du Nord reste en rouge », explique Matthieu Legrand.

A la sortie des trains, c’est un peu la loterie. « On ne peut pas contrôler tout le monde sans provoquer de bouchons, alors on procède à des vérifications aléatoires », précise un policier. Sauf en cas de non-respect du port du masque. L’infraction étant la plus visible, ce sont d’ailleurs les verbalisations les plus fréquentes : dix PV sur treize distribués, mardi, auprès de 230 personnes contrôlées.

Absence de masque

Le week-end précédent, le nombre de verbalisations était monté jusqu’à 125 en deux jours. Cette fois encore, principalement pour absence de masque. A la sortie d’un train venant de Paris, une jeune femme est arrêtée. « Je suis surprise de ce contrôle, mais c’est une bonne chose », avoue-t-elle en montrant toutes les attestations nécessaires pour circuler entre Paris et Lille.

Un interne en médecine, contrôlé un peu plus loin, est aussi en règle. Pour cette femme demandeuse d’asile, les explications sont plus compliquées. Mais la présentation d’une convocation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui sauve la mise.

Pour les policiers, il faut faire vite car le TGV se vide rapidement. Un binôme a eu le temps de contrôler deux personnes. « Pas de problème, leur motif était un déménagement », assure un policier, avant de se rendre vers une autre arrivée de train, en provenance de Marseille, cette fois.