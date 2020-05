Ce n'était pas la foule à Malo pour ce premier samedi déconfiné. — M.Libert / 20 Minutes

Plusieurs plages du Nord ont été rouvertes en ce premier week-end post-confinement.

A Malo-les-Bains, près de Dunkerque, le sable et la digue étaient clairsemés.

On pouvait s’asseoir sur les bancs, mais il était interdit de rester statique sur la plage.

Sur la plage (presque) abandonnée… Le préfet du Nord a autorisé, à titre dérogatoire et sous conditions, la réouverture de plusieurs plages du littoral nordiste, à l’instar de celle de Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Malgré le soleil et contre toute attente, ce n’était pas la cohue pour se ruer vers la mer. 20 Minutes est allé jeter un œil, à défaut de mettre un pied dans l’eau.

En ce samedi ensoleillé, le premier depuis le déconfinement, nous étions persuadés d’assister à une migration massive de nordistes en direction des plages. Mais rapidement, de nombreux indices nous ont fait comprendre que nous étions à côté de la plaque. Sur l'A25, aucun bouchon ni même de ralentissement à l’approche de Dunkerque. Même constat sur la grande artère qui mène à la plage de Malo. Etrange. Mieux encore, on trouve des places de stationnement libres à deux pas du front de mer.

« On ne savait pas à quoi s’attendre »

Sur la digue qui longe l’immense étendue de sable, il y a un peu de monde, certes, mais on est loin d’être les uns sur les autres. « On a fait revenir des agents exprès pour ce week-end parce qu’on ne savait pas à quoi s’attendre en termes de flux de population. Mais là, c’est plutôt calme », reconnaît le capitaine Stéphane Pichon de la police municipale.

Pourtant, la mairie a bien fait les choses. Sur la digue de mer, des sens de circulation ont été tracés afin que les promeneurs ne se croisent pas. Certaines règles, comme les gestes barrières, sont rappelées sur de grands panneaux et globalement respectées. En revanche, d’autres consignes semblent plus obscures, comme l’interdiction de se poser sur la plage. « Les policiers sont venus nous demander de partir, on ne savait pas que c’était interdit », regrette Benoît, venu de Lille avec ses deux enfants et tout l’attirail pour faire des châteaux de sable. Pourtant, à quelques mètres de là, on peut squatter tranquillement les bancs du front de mer. « C’est vrai que ce n’est pas très logique », reconnaît le policier municipal.

Laurent a retrouvé la mer et ses poissons. - M.Libert / 20 Minutes

Au bord de l’eau, Laurent, 45 ans, taquine le carrelet. « Ça fait du bien de retourner pêcher, ça m’avait manqué. J’espère que les gens ne feront pas n’importe quoi et que l’on ne se retrouvera pas encore confinés », glisse cet ouvrier du bâtiment, licencié à cause de l’épidémie.

« Ça a été atroce cette période »

Dans sa petite boutique, qui vend tout sauf des glaces, Afida a le sourire. « Ça a été atroce cette période, surtout financièrement, parce qu’ici, la saison est assez courte », déplore-t-elle. La reprise, Afida la fait seule avec son mari : « D’habitude, nous avons deux salariés à cette époque. Là, on attend de voir comment ça va se passer. »

Au loin, vers Zuydcoote, une dizaine de voiles de kite surf s’agitent dans le ciel. On croise quelques chars à voile, quelques véliplanchistes. A la bande de sable, d’autant plus large que la marée est basse, les promeneurs préfèrent la digue. Cette dernière se peuple davantage au fur et à mesure que l’après-midi avance. « Le fond de l’air est frais, il y aura peut-être plus de monde demain », pronostique le policier.