Vélos et piétons seront les maîtres du centre-ville de Lille. — M.Libert / 20 Minutes

Pour le déconfinement, la ville de Lille a créé des aménagements spécifiques.

Des pistes cyclables et la piétonnisation temporaire du centre-ville.

Ces initiatives ont un impact écologique positif.

Si les conséquences du coronavirus sont pour la plupart dramatiques, il en est tout de même certaines qui s’avèrent plutôt positives. Dans leur préparation pour le déconfinement, les collectivités ont dû se montrer inventives afin d’éviter au maximum les risques de reprise de l’épidémie une fois les Français de retour dans les rues. A Lille, la municipalité a mis en place des mesures d'« urbanisme tactique » pour faciliter le respect des règles sanitaires. Bonus inattendu, ces mesures sont aussi bonnes pour la planète.

Parmi les règles sanitaires permettant de limiter la propagation du virus, il y a celle de la distanciation physique des personnes. Dans les transports en commun, difficile d’éviter la promiscuité, surtout aux heures de pointe. Même si Ilévia a adapté les fréquences et les capacités des véhicules, la mairie entend néanmoins favoriser l’utilisation du vélo comme alternative aux transports collectifs. Nous avions ainsi déjà évoqué dans 20 Minutes la création de pistes cyclables temporaires visant à sécuriser la circulation des vélos, notamment aux entrées de ville. La maire de Lille, Martine Aubry, avait par ailleurs souligné que la plupart des aménagements cyclables avaient vocation à être pérennisés.

La piétonnisation temporaire de l'hyper centre

Juste avant le déconfinement, l’élue socialiste avait également évoqué la possibilité, « en fonction des besoins », de piétonniser une partie des rues du centre-ville. Ce sera effectivement le cas, dès samedi. De manière temporaire, mais pour une durée encore indéterminée, 22 rues et 3 places du centre-ville seront interdites à la circulation automobile « chaque samedi et les dimanches de soldes », explique-t-on à la mairie. L’idée, saluée par les commerçants, étant de libérer la voie publique pour les piétons afin qu’ils puissent respecter la distanciation physique les jours de forte affluence et dans les rues à forte densité commerciale.

Piétonniser l’hyper centre de Lille n’est cependant pas une idée qui est apparue avec le déconfinement. Si Martine Aubry s’est toujours refusée à bannir définitivement les voitures du cœur de ville, elle a néanmoins fait en sorte d’en réduire le nombre grâce à son plan de déplacements mis en place en 2016. Celui-ci avait d’ailleurs suscité de nombreuses critiques, notamment de la part de certains commerçants du Vieux-Lille. Pour l’instant, il n’est pas question d’une piétonnisation permanente. Mais cette expérimentation par la force des choses pourrait, si elle s’avérait concluante, donner des idées à la maire sortante en vue de l’élection municipale.