les coiffeurs ont repris du service, comme ici au 52, à Lille. — G. Durand / 20 Minutes

Après presque deux mois de confinement, les salons de coiffure ont rouvert leurs portes, lundi ou mardi.

Les coiffeurs ont dû adapter leur salon aux nouvelle règles sanitaires.

Les rendez-vous sont déjà complets pour trois à quatre semaines

Les « merlans » espèrent sortir la tête de l’eau. Lundi, de nombreux salons de coiffure ont rompu leur traditionnel jour de fermeture. Confinement oblige, ils avaient dû fermer leurs portes dans la précipitation, le 16 mars. Près de deux mois plus tard, la réouverture ressemble à une ruée vers l’or. Car l’épidémie de coronavirus n’a pas empêché les cheveux de pousser.

Certains coiffeurs, dont les grandes enseignes, avaient donc choisi de rouvrir, dès lundi. D'autres s’étaient donnés une journée de plus pour adapter leur local aux nouvelles normes sanitaires. C’était le cas, par exemple de Caroline Grarre, gérante, depuis une trentaine d’années, de MCB Coiffure à Bourghelles, non loin de Lille, dans le Nord.

« Je dois prévoir moins de monde dans le salon »

« Il faut réorganiser un peu le salon pour garantir un mètre de distance. On ne peut plus, non plus, laisser de journaux à disposition des clients. En revanche, il faut prévoir les masques », explique-t-elle à 20 Minutes.

La coiffeuse a donc passé une bonne partie de la journée à nettoyer et réagencer l’espace avant d’ouvrir ce mardi. « Je dois prévoir moins de monde dans le salon et les gens doivent se sentir à l’aise par rapport à la distanciation. J’avoue avoir un peu peur de la réaction des clients », avoue Caroline Grarre.

Pourtant, concernant les mesures d’hygiène, les coiffeurs étaient déjà un peu rodés. « C’est un métier où beaucoup de règles, la désinfection ou le lavage des mains, s’imposaient déjà », précise Laure Bazan, présidente de l’Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC) du Nord et du Pas-de-Calais.

« Le salon, c’est comme une scène de théâtre »

Toujours est-il que l'attente était aussi forte chez les clients que chez les professionnels. « Ça devenait anxiogène à la maison, note Caroline Grarre. Le travail me manquait beaucoup. Vous savez, le salon, c’est comme une scène de théâtre. A la campagne, on a souvent la même clientèle. Parfois des gens seuls se confient à leur coiffeuse. J’ai déjà eu des mamans en pleurs, par exemple. ».

De son côté, Alexis Amodeo, gérant du 52 à Lille, avait ressorti les ciseaux, dès lundi. « On avait hâte, aussi bien côté humain que côté financier. Mais on a du mal à retrouver l’ambiance avec nos masques. En plus, on sent les gens encore un peu stressés ».

« Le kit d’ouverture nous coûte 1.500 euros »

Pour rouvrir son salon du Vieux-Lille, il a dû s’y prendre un mois et demi à l’avance pour trouver le matériel de protection jetable. « Ça a été une bataille pour se fournir, assure-t-il. Le kit d’ouverture pour le premier mois nous coûte 1.500 euros. C’est pour ça qu’on a dû augmenter les tarifs de 2 euros. »

Selon Laure Bazan, les prochains mois vont être cruciaux pour le métier. « Dans l’immédiat, les salons vont être remplis. Les rendez-vous se font déjà à trois semaines ou un mois d’avance, mais ce qui est perdu est perdu. Au lieu de couper 2 cm, on va en couper 4. Les clients ne reviendront pas plus vite », explique-t-elle.

D’où l’inquiétude chez certains. « Il faut absolument renflouer la trésorerie, avoue Caroline Grarre. Dans les petits commerces comme le mien, on a maximum 10.000 euros d’avance. Deux mois d’inactivité ont vidé les comptes. »