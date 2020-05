DE L'AIR La ville de Lille et la préfecture ont décidé, par dérogation, la réouverture du parc de la Citadelle à partir de lundi

Le parc de la Citadelle, à Lille, avait été fermée par arrêté municipal, le 20 mars — G. Durand / 20 Minutes

La ville a obtenu une dérogation préfectorale. Le plus grand et principal parc de Lille, celui de la Citadelle, rouvrira lundi, a annoncé, samedi, dans un communiqué, la mairie. La région Hauts-de-France étant classée rouge, l’ouverture des parcs et jardins reste normalement interdite.

« Consciente de la nécessité pour beaucoup de Lillois, après deux mois de confinement, de retrouver un lieu de respiration et de nature », la maire Martine Aubry (PS) a demandé une dérogation pour la Citadelle – Bois de Boulogne. Le lieu était fermé à la promenade depuis le début de la phase critique de l'épidémie de Covid-19.

Stricts usages de promenade et de sport

Le préfet du Nord l’a accordée « pour des stricts usages de promenade et de sport : marche, jogging, athlétisme, vélo, à l’exclusion de toute installation sur les espaces publics tels que pelouses ou bords de Deûle. »

Le parc avait été fermé, le 20 mars, par arrêté municipal. Et la maire de Lille, candidate à un 4e mandat, d'ajouter : « Je compte sur la responsabilité de chacun pour respecter les usages et les gestes "barrière", principalement la distanciation physique (…) pour éviter d’avoir à revenir en arrière ».