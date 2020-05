Sur la carte du déconfinement, prévue le 11 mai, les Hauts-de-France sont passés du rouge à l’orange.

La situation des différents départements est très différente.

La situation dans l'Oise et dans l'Aisne reste préoccupante, impactant les autres départements.

Emmanuel Macron avait promis une sortie du confinement « territorialisée », mais pas par région, car ça « ne correspond pas aux réalités des territoires ». Pourtant, mardi, la direction générale de la Santé (DGS) a publié une nouvelle carte élaborée en vue du déconfinement, prévue le 11 mai, où c’est la région Hauts-de-France tout entière qui est passée de « rouge » à « orange ». Pourquoi cette régionalisation ?

Selon la DGS, « ce changement de statut est lié à une diminution de la tension hospitalière dans cette région ». La tension hospitalière sur les capacités en réanimation est un des deux indicateurs qui permettent donc d’établir si une région (et non chaque département) doit être considérée rouge, verte ou orange.

Départements dans le vert ?

Sinon le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme seraient déjà passés au vert. Il y a quinze jours, le centre hospitalier (CHU) de Lille annonçait une « baisse des entrées en réanimation » et une « stagnation de la vague épidémique ». La situation ne date donc pas d’hier.

Or la situation par département était bien différente. Et le taux d’occupation des lits d’hôpital se calcule au niveau régional et non départemental. Il vient de descendre en dessous des 80 % et pour passer au vert, il faut se situer sous les 60 %. C’est donc la capacité d’accueil hospitalière qui risque de limiter les mesures de déconfinement dans les Hauts-de-France.

Reste le second indicateur qui mesure la circulation active ou non du virus. Cette fois encore, le même CHU de Lille assurait, à la mi-avril, que la capacité de diffusion de l’épidémie à partir d’un individu était tombée à 0,37 après avoir dépassé 3 au début de la crise sanitaire.

Mortalité en hausse

De fait, dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, la proportion de passage aux urgences pour suspicion de Covid-19 est en dessous de 6 %, c’est-à-dire dans le vert. Seuls l’Aisne et l’Oise sont entre 6 % et 10 %, soit en orange.

Tous ces indicateurs sont confirmés par les statistiques de la mortalité. En période épidémique par rapport à 2019, les chiffres montrent que l’Oise (+ 53,5%) et l’Aisne (+38,2 %) ont été fortement touchés, contrairement au Nord (+15,4 %) et au Pas-de-Calais (+3,2 %).

C’est donc bel et bien la situation dans l’Aisne et l’Oise qui empêche les trois autres départements d’afficher une couleur verte. Selon les chiffres de l’Agence régionale de santé (ARS), 2.139 personnes restent hospitalisées et 300 prises en charge en réanimation ou soins intensifs dans les Hauts-de-France.

Depuis la fin février, près de 12.000 cas de Covid-19 ont été confirmés dans les Hauts-de-France qui enregistraient, mardi, 1.461 décès en milieu hospitalier et 527 en maison de retraite.

Gilles Durand