Le Centre Hospitalier (CHR) de Lille. — M.Libert/20 Minutes

La capacité à dépister la population est un des critères du déconfinement.

Le centre hospitalier de Lille peut réaliser 3.000 tests par semaine.

Une capacité qui a été multipliée par 40 depuis le début de la crise du coronavirus.

Ce jeudi soir, le gouvernement va présenter une première version de la carte de France du déconfinement qui doit intervenir dans onze jours. Celle-ci pourra être affinée jusqu’au 7 mai, date à laquelle les départements sauront s’ils sont rouges ou verts. Ces couleurs déterminent la rigueur des mesures de sortie du confinement. Un des paramètres pris en compte pour attribuer une couleur à un territoire est la capacité de ce dernier à tester les personnes présentant les symptômes du Covid-19. Pour le Nord-Pas-de-Calais, le Centre hospitalier de Lille (CHU) affirme être prêt.

Au CHU de Lille, c’est le Centre de biologie pathologie (CPB) qui réalise les tests de dépistage du coronavirus. Depuis le début de la crise sanitaire, ce sont ainsi près de 19.000 tests de diagnostic moléculaire du Covid-19 (tests PCR) qui ont été rendus. Face à l’augmentation de la demande, le CPB a adapté sa capacité, passant de 40 tests quotidiens à 800. Et pour répondre aux impératifs liés au déconfinement, cette capacité a même été élevée à 3.000 tests par jour grâce, notamment, à l’acquisition et à la mise en service d’un extracteur haut débit.

Une capacité de 21.000 tests par semaine

Pour le seul territoire du CHU de Lille, cela correspond donc à une capacité de 21.000 tests par semaine quand le premier ministre vise les 700.000 au niveau national. Une forte demande en prévision qui s’explique par la nécessité de dépister entre 20 et 25 personnes de l’entourage de chaque cas confirmé.

Outre les tests PCR, il s’agira aussi d’effectuer des tests sérologiques. C’est grâce à ce type d’examen que l’on peut déterminer le degré d’immunité des personnes guéries du Covid-19. La technique est plus lourde et plus longue mais le CHU affirme être déjà équipé de 10.000 de ces tests. Le déploiement de cette technique à grande échelle est en train d’être mise en place au niveau national.