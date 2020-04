Illustration d'une tulipe. — RAPHAEL BLOCH/SIPA

Le don plutôt que la destruction. Depuis le week-end de Pâques, un exploitant horticole livre aux Ehpad du Nord-Pas-de-Calais les tulipes qu’il cultive à travers la région, et qui ne trouvent plus preneurs à cause du confinement. Son but : « Remercier le personnel soignant et égayer le quotidien des résidents qui n’ont plus de visite ».

« Ce sera de toute façon une saison déficitaire »

Avec une équipe d’une petite dizaine de personnes, Baudouin Bonduelle, 27 ans, gérant de « La cueillette fleurie », a cueilli 45.00 tulipes, blanches, jaunes, rouges, violette, qu’il a distribuées à 20 maisons de retraites, et doit encore en offrir à 10 autres.

« C’est une denrée périssable, dans trois semaines il n’y en a plus, ce sera de toute façon une saison déficitaire, alors j’ai voulu apporter de la gaîté dans les Ehpad », ajoute-t-il. Son initiative est aidée par une cagnotte en ligne pour couvrir les coûts de transport et payer son équipe.

Les fleuristes ont fermé leurs portes à cause de l’épidémie du coronavirus depuis le 22 mars.