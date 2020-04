Le siège du Conseil régional, à Lille. — M.Libert/20 Minutes

Déconfinement participatif. Lorsque le président de la République a annoncé la date de début de sortie progressive du confinement, fixée au 11 mai, il a évoqué de manière plutôt vague le cas de l’école. Dans leur allocution commune, dimanche, le premier Ministre et le ministre de la Santé ont lancé quelques pistes pour la reprise des cours, sans pour autant les formaliser. La région des Hauts-de-France, elle, a décidé d’anticiper en demandant leur avis à ses habitants.

Ce que l’on sait, c’est que l’on ne sait pas. Martine Aubry, maire de Lille, est dubitative sur la réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. Elle a reconnu qu’elle ne voyait pas comment cela allait se passer. Pour les lycées et les centres de formation des apprentis (CFA), ce n’est pas du ressort des communes mais de la région. Et, là aussi, on est dans le flou.

Une boîte à idées en ligne pour le retour en cours

En attendant des directives gouvernementales précises sur le mode opératoire, le conseil régional prépare déjà le terrain. « Accueil dans les établissements, salles de classe, transports scolaires, restauration, internat, respect des gestes barrières », autant de sujets sur lesquels les habitants sont invités à donner leur avis. Sur le site Internet de la région, un formulaire est à disposition pour que chacun laisse ses (bonnes) idées.

Il s’agira ensuite de faire le tri en gardant ce qui est pertinent, faisable et compatible avec les futures recommandations du gouvernement.