PANDEMIE A cause de l’épidémie de coronavirus, le plus grand événement populaire de Lille, la braderie, pourrait être annulé pour la seconde fois de son histoire

L'édition 2019 de la Braderie de Lille. — M.Libert / 20 Minutes

Le sort de la braderie de Lille suspendu à l’évolution de l’épidémie de coronavirus.

La maire de Lille estime « difficile » le maintien de cet événement populaire.

Une scientifique assure que ce serait le risque de créer un nouveau cluster du virus.

Vers une annulation de la braderie 2020 ? Vendredi, la maire de Lille, Martine Aubry, estimait qu’il allait être « difficile » d’organiser, début septembre, la grande braderie en raison de l’épidémie de coronavirus. Même si l’échéance est encore lointaine, même si le gouvernement autorise les rassemblements à partir de mi-juillet, les inconnues demeurent nombreuses.

La menace terroriste avait déjà eu raison de l’édition 2016 de la braderie. En sera-t-il de même avec le coronavirus en septembre prochain. ? La maire de Lille elle-même semble sceptique quant au maintien de l’événement qui attire, les bonnes années, jusqu’à deux millions de chineurs venus du monde entier.

« Maintenir cet événement est un pari »

« Attendons de voir ce qui va se passer », a déclaré Martine Aubry. Un point de vue partagé par William Dab, épidémiologiste et ancien directeur général de la santé : « Il y a tellement d’inconnues. Personne n’est capable de prévoir ce que sera la situation épidémique début septembre. Maintenir cet événement est un pari », reconnaît-il.

Pour le scientifique, la grande question reste le résultat du déconfinement : « Est-ce que cela va relancer l’épidémie ? On ne pourra juger des conséquences qu’après le 11 mai parce que l’on n’a aucune expérience épidémiologique de la situation que nous vivons. Toutes les décisions prises avant sont extrêmement difficiles », affirme l’épidémiologiste.

« Le virus a beaucoup circulé dans les Hauts-de-France. On peut donc penser que le plus gros des cas graves aura été atteint d’ici à septembre. Mais maintenir la braderie, c’est courir le risque de relancer un cycle de transmission », estime Michèle Legeas, enseignante à l’EHESP et spécialiste de l’analyse et de la gestion des situations à risques sanitaires. « Dans cette foule, il y aura toujours quelques personnes asymptomatiques porteuses du virus. Vu la promiscuité, cela pourrait créer un nouveau cluster », explique-t-elle.

Des solutions inadaptées à l’événement

L’enseignante ne voit pas de solution miracle pour que la braderie puisse se dérouler sans risque : « Il faudrait des stands espacés de plusieurs mètres et ne laisser entrer dans le périmètre qu’un nombre limité de personnes. Il faudrait par ailleurs que tout le monde porte des masques. Quand on connaît cet événement, cela semble impossible à mettre en place », affirme Michèle Legeas.

Alors braderie ou pas braderie ? Personne a ce jour n’a la réponse. Pour se donner du temps, la mairie a reporté au mois de juin les dates d’inscription pour les exposants professionnels. D’ici là, tout est possible.