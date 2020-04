Une place de Lille déserte, le 21 mars 2020. — Michel Spingler/AP/SIPA

Dans cette période de confinement, l’aide aux plus démunis s’organise. La ville de Lille va distribuer gratuitement des paniers composés de denrées alimentaires deux fois par mois à quelque 3.500 familles modestes, a annoncé vendredi la maire PS Martine Aubry.

La distribution se fera jeudi et vendredi

A Lille, en temps normal, quelque « 6.100 enfants déjeunent » à la cantine à midi, « soit gratuitement, soit à un euro ou moins, ce qui correspond à 3.510 familles », a-t-elle précisé. La ville a ainsi prévu de distribuer « un panier frais, un panier sec (huile, farine, pâte, riz…) et des produits laitiers » à ces familles, avec des quantités variables en fonction du nombre d’enfants, a poursuivi la maire, précisant avoir favorisé les producteurs locaux.

« Nous avons passé toutes les commandes cette semaine, on va tout recevoir lundi, les paniers seront réalisés mardi et mercredi et la distribution aura lieu jeudi et vendredi », a détaillé Martine Aubry, ajoutant avoir fait appel à quelque 110 bénévoles. Cette opération, d’un coût de 246.000 euros, est financée par le Département à hauteur de 30 %.