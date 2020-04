Exemple de masque contre le coronavirus. — Couturières du cœur

Le centre hospitalier de Lille annonçait, ce jeudi, que la métropole lilloise avait atteint le pic de l’épidémie de coronavirus ​depuis quelques jours. Une situation encore fragile mais qui tend à se stabiliser en attendant la date du déconfinement progressif, fixée au 11 mai par le chef de l’Etat. Dans cette perspective, et pour ne pas être prises au dépourvu, plusieurs collectivités locales se sont mises en quête de masques pour équiper leurs administrés.

Le manque de masques de protection est, depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, le sujet qui fâche. Tant et si bien que, faute de pouvoir s’approvisionner en quantité suffisante en FFP2 ou en simples masques chirurgicaux, on en est venus à les fabriquer localement, de manière industrielle ou artisanale. Avec le déconfinement qui se profile, la question se posera plus que jamais, puisque le port du masque par la population dans l’espace public sera recommandé.

Des commandes de masques en doublon

Il y a quelques jours, donc, la ville de Villeneuve d’Ascq a annoncé sa volonté de se procurer des « kits de masques prêts à confectionner en vue d’une distribution gratuite pour toute la population villeneuvoise. » A Marcq-en-Barœul, le maire, Bernard Gérard, souhaite fournir à ses 40.000 administrés « un kit comprenant le matériel nécessaire pour fabriquer votre propre masque réutilisable. »

Ce jeudi, la ville de Lille a lancé son opération « Des masques pour tous ». La municipalité recrute ainsi des bénévoles pour fabriquer des « masques Garridou, qui seront offerts à tous les Lillois, Lommois, Hellemmois. » Pour les ateliers, qui se tiendront en mairie à partir du 20 avril, le tissu est fourni mais il est demandé d’apporter sa propre machine à coudre.

Encore ce jeudi, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a dégainé l’artillerie lourde. Dans les colonnes de nos confrères de La Voix du Nord il a annoncé que la région avait passé une commande de six millions de masques réutilisables afin de les offrir à la population.

Dans tous les cas, il s’agit de faire en sorte qu’au 11 mai, chaque habitant possède au moins un masque de protection. Les Lillois, Villenevois, Masrquois, ils auront même le luxe du choix entre celui fourni par la commune et celui de la région. D’ici à ce que cela devienne un accessoire de mode…