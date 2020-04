Illustration de l'obésité. — Alexis Duclos/SIPA

Une étude sur les comorbidité montre que les patients souffrant d’obésité ont sept fois plus de risques d’être placés sous ventilation que les malades avec un poids normal.

Les trois régions les plus touchées par l’épidémie du Covid-19 sont également celles qui sont les plus concernées par le fléau de l’obésité.

« Cela pourrait expliquer pourquoi l’épidémie de Covid-19 évolue si rapidement aux Etats-Unis », estime Réseau environnement santé.

Mieux vaut ne pas être en surpoids face au coronavirus. Une étude* sur les comorbidités, réalisée par les équipes du CHU de Lille et publiée, le 9 avril, dans la revue Obesity, montre que les patients souffrant d’obésité ont sept fois plus de risques d’être placés sous ventilation que les malades avec un poids normal.

A Lille, près de la moitié (47,6 %) des patients admis en soin intensif était obèse, 28,2 % étant au stade obésité sévère. Et ce sont 85,7 % de ces derniers qui ont été mis sous ventilation, selon l’étude lilloise.

Inertie des pouvoirs publics

Or, les trois régions les plus touchées par l’épidémie du Covid-19 (Hauts-de-France, Grand Est et Île-de-France) sont également celles qui sont les plus concernées par cette autre épidémie qu’est l’obésité, considérée comme une maladie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Cela pourrait expliquer pourquoi l’épidémie de Covid-19 évolue si rapidement aux Etats-Unis où l’obésité touche 42 % de la population », constate le collectif Réseau environnement santé (RES) qui dénonce l’inertie des pouvoirs publics sur le sujet.

« En 2018, un vote de l’assemblée générale de l’ONU a demandé l’arrêt de la progression de l’obésité et du diabète d’ici à 2030. Or, on constate la faiblesse de la politique de santé environnementale en France pour atteindre cet objectif. La mobilisation n’est pas à la hauteur de l’enjeu sanitaire », s’insurge André Cicolella, chimiste et président de RES.

« Nous risquons d’en payer le prix fort aujourd’hui »

Ainsi, une augmentation régulière de l’obésité et du surpoids a été observée entre 1997 et 2012 dans la population française. Une étude, Constances, publiée en 2017 et basée sur une cohorte de 200.000 personnes, donne les chiffres de 15,7 % pour l’obésité et 33,1 % pour le surpoids en France.

Dans les Hauts-de-France, notamment, l’obésité atteignait 21,5 % de la population en 2012, selon la dernière estimation de l’étude Obépi, avec une progression de 61,5 % en quinze ans. Selon André Cicolella, « le virus progresse dans un terrain favorable ».

« Nous risquons d’en payer le prix fort aujourd’hui, déplore-t-il. Car ce constat vraisemblable d’une plus grande fragilité liée à l’obésité et au surpoids ne doit évidemment pas se traduire par un discours stigmatisant renvoyant à une responsabilité purement individuelle. Les données scientifiques sont très claires sur les rôles de l’alimentation ultra-transformée, la sédentarité, mais aussi les perturbateurs endocriniens. »

* L’étude a porté sur 124 malades admis en soin intensif.