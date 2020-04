La piscine de Denain. — Google Maps

La piscine de Denain a rouvert ses portes aux soignants en contact avec le Covid-19 pour servir de « sas de décontamination ».

Douches, vestiaires et casiers sont à disposition de tous les soignants pour permettre de se laver et de se changer.

La piscine de Denain, dans le Nord, a rouvert, cette semaine, ses portes « aux soignants, hospitaliers, et professionnels en contact avec le Covid-19 », afin de « leur permettre de se laver avant de rentrer chez eux », a indiqué, ce jeudi, la maire, Anne-Lise Dufour-Tonini.

« De plus en plus de cas de Covid-19 sont suspectés ou avérés à l’hôpital et en ville, (…) et plusieurs soignants m’ont signalé ces derniers jours qu’ils avaient la boule au ventre en rentrant chez eux », a expliqué, à l’AFP, la maire de Denain. Ils sont en effet « obligés de se déshabiller dans le garage ou l’entrée puis courir se doucher pour éviter de contaminer leurs proches », a-t-elle ajouté.

« Divisée en deux circuits »

La ville a donc décidé de rouvrir, lundi, une partie de la piscine – fermée depuis le début du confinement – « et de mettre les douches, vestiaires et casiers à disposition de tous les soignants, personnels hospitaliers ou de secours, ou autres professionnels » risquant d’être en contact avec le virus sur leur lieu de travail, a poursuivi Anne-Lise Dufour-Tonini, confirmant une information de France 3 Hauts-de-France.

Ouverte « 7 jours sur 7 » de 7 h à 20 h, la piscine a été « divisée en deux circuits », dits « propre » et « sale ». D’un côté, les professionnels qui commencent leur journée peuvent « enfiler leurs vêtements de travail et déposer leur tenue de ville propre au vestiaire, dans un casier ».

Une femme de ménage présente

De l’autre, ceux qui reviennent du travail et donc d’une zone potentiellement contaminée « retirent leurs chaussures, passent par le pédiluve, puis se déshabillent et mettent leur tenue dans un sac-poubelle » avant de « se laver puis récupérer leur habit civil », a détaillé l’édile. Du savon antiseptique est également « mis à leur disposition ».

Le personnel de la piscine se relaie en plusieurs équipes toute la semaine, et une femme de ménage « est toujours présente et équipée du matériel de protection nécessaire », a-t-elle ajouté.

La mesure concerne « toutes celles et ceux qui doivent travailler et estiment avoir été en contact avec le virus ». Ainsi, des membres de la police nationale ont pris contact avec la municipalité pour en bénéficier, a précisé la maire.