L'activité est suspendue à l'aéroport de Lille (illustration). — M.LIBERT/20 MINUTES

Dimanche soir, la direction de l’aéroport de Lille-Lesquin a annoncé la suspension de la totalité des vols commerciaux. Une décision qui intervient six jours après l’entrée en vigueur des mesures de confinement de la population afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Tous les vols commerciaux au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Lille sont suspendus jusqu’à nouvel ordre à compter de ce lundi. La compagnie Air France avait déjà annoncé il y a plusieurs jours la réduction drastique de son activité. Plus récemment, ce sont les compagnies Ryanair et easyJet qui ont décidé de ne plus faire voler leurs avions dans ce contexte épidémique.

Une permanence pour les vols exceptionnels

Du coup, faute de compagnie encore en activité à Lille, l’aéroport est fermé au public et entre dans une phase de chômage technique. Les seuls avions qui atterriront sur le tarmac dans les prochaines heures sont des appareils en cours de transfert qui gagneront les parkings de leurs compagnies.

La direction de l’infrastructure a néanmoins précisé que, selon les besoins, des « vols sanitaires, vols militaires ou vols d’Etat, rapatriements ou déroutements » pourront toujours se poser à Lille, une permanence des opérations aéronautiques étant assurée. Les propriétaires de véhicules stationnés sur les parkings de l’aéroport pourront aussi venir les récupérer.