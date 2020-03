View this post on Instagram

Avec fierté, nous sommes mobilisés. Vous avez été nombreux à nous solliciter (merci de penser à nous 😄) sur notre capacité à utiliser notre manufacture pour faire face à la menace de pénurie sur les masques de protection. En parallèle, de formidables initiatives ont spontanément émergé pour palier à ce manque et de nombreux questionnements ont été soulevés quant à l’efficacité de ce type de solution. Nous ne souhaitons pas partir tout azimut dans la fabrication de masque, sans obtenir un minimum de garantie sanitaire et surtout d'efficacité réelle. Ainsi, ces derniers jours, nous avons collaboré avec le CHU de Lille afin développer et tester en laboratoire un modèle de masque en tissu, lavable et réutilisable et ainsi contribuer aux solutions alternatives au masque chirurgical jetable. Ce modèle a été conçu avec l’aide de volontaires et bénévoles. ✅ Les tests qualité réalisés ont permis de définir le patron et la composition permettant un niveau de protection similaire en termes de particules à celui des masques chirurgicaux classiques jetables. ✅ Aujourd’hui, nous pouvons lancer dans nos ateliers la production de ces masques. Pour élargir notre production, le CHU de Lille et Lemahieu ont étendu la production à la communauté solidaire Le Souffle du Nord. Ensemble nous avons besoin de vous. Nous recherchons des couturier(e)s EN URGENCE pour assembler à DOMICILE des masques dont le modèle et les matières ont été VALIDÉS par LE CHU DE LILLE. Si votre machine à coudre est prête, que vous faites preuve de minutie, que vous avez de la disponibilité et l'envie d'aider... nous vous invitons à vous rendre sur cette page : https://bit.ly/2xebXfW Partagez ce post. Rejoignez-nous. Ensemble, nous sommes plus forts. 💪 . . . #covid_19 #solidarité #coronavirus #france #couture #medical #Lemahieu @chulille @lesouffledunord @weo_tv @tf1lejt @esprithautsdefrance @region_hautsdefrance