En 2015, l’écrivain nordiste Franck Thilliez publiait Pandemia, l’histoire d’un virus grippal qui contaminait toute l’Europe.

Cinq ans plus tard, il raconte à 20 Minutes comment la science-fiction est devenue réalité.

Comment vous était venue l’idée de cette histoire d’épidémie européenne ?

J’avais envie d’écrire depuis longtemps autour des virus. C’était un grand sujet scientifique qui m’intéressait. Que pourrait-il se passer si un virus inconnu apparaissait ? Et comme à chaque fois que j’écris un livre, je me suis renseigné auprès de spécialistes pour être le plus proche possible de la réalité.

La crise de la grippe aviaire a-t-elle été une source d’inspiration ?

J’ai effectivement imaginé un virus pouvant naître à partir d’un oiseau mort à côté de chez soi. Au-delà de tuer des gens, je voulais montrer comment ce virus pouvait désorganiser une société tout entière. A partir d’un premier cas, la traque s’organise pour trouver l’origine et isoler les personnes en contact. La course contre la montre idéale pour un thriller.

Votre scénario ressemble à s’y méprendre à la réalité d’aujourd’hui…

C’est normal, il est basé sur des faits scientifiques et des plans précis en cas de contamination que m’ont livrés les spécialistes en virologie et de sécurité biologique de l’Institut Pasteur de Lille. « Ton livre, ce n’est pas de la fiction », m’ont-ils dit, en retour. J’avais imaginé un scénario de propagation à peu près identique et créé un virus hypercontagieux, comme le coronavirus. Je parle de la fermeture des écoles et de la saturation des services de santé. Seule différence, je n’étais pas allé aussi loin dans les mesures de confinement, sinon ça bloquait le travail de mes enquêteurs.

Quel effet ça vous fait aujourd’hui d’être rattrapé par la réalité ?

J’aurais préféré que ça reste de la fiction. Mais l’épidémie fait partie de notre humanité. Forcément, cette pandémie va faire changer les choses. Contrairement à une guerre, on va voir les dégâts après. Une guerre classique donne du travail aux gens, provoque un essor économique et montre les destructions immédiatement. Là, on assiste à l’étouffement de l’économie avec une reconstruction qui sera inédite dans l’histoire moderne.

Ça va faire évoluer les mentalités ?

On prend déjà conscience de la priorité à donner à la santé et à la science. Confronté à cette catastrophe, le système économique paraît bien futile. C’est peut-être un avertissement de la planète aux hommes incapables de résoudre les problèmes environnementaux.

Ça vous donne des idées pour de futures histoires ?

Il me faut une phase de digestion. Je commence seulement à parler des attentats dans mes romans. Mais je serai obligé de parler de ce phénomène. Comme le 11-Septembre, c’est une grosse croix rouge de l’humanité. En plus, l’expérience actuelle révèle des choses sur la nature humaine et comment ça peut basculer très vite. Il y a un an, si on m’avait montré les photos de Paris ou New York d’aujourd’hui, j’aurais dit « Ce n’est pas possible ».

Votre actualité professionnelle va-t-elle en pâtir ?

Mon prochain livre baptisé Il était deux fois doit sortir début mai. Ce thriller raconte comment, au milieu de la montagne, un homme, qui a un trou de mémoire de 12 ans, se met en quête de retrouver un proche qui a disparu 12 ans plus tôt, tout en imaginant que c’était hier.

La date de sortie va-t-elle être maintenue ?

Je ne sais pas. Beaucoup de sorties de livres prévues en mars et avril sont ou vont être déprogrammées. Il risque d’y avoir embouteillage quand ça va se débloquer. Sinon, je travaille aussi sur un scénario de série télé.

C’est la première fois que vous vous attaquez à ce genre ?

Oui. Je prépare ça avec trois scénaristes, mais nous n’en sommes qu’au début. Nous nous réunissons via Skype pour des séances de brainstorming. Cette crise change nos pratiques. Ce n’est pas forcément plus mal. Au contraire, on va écrire encore plus avec l’économie du temps de déplacement.

* Les éditions Fleuve Noir annoncent qu’il reste environ 4.000 exemplaires disponibles en format poche et qu’une réédition de 20.000 est en cours. Mais à l’heure où l’article est publié, la distribution de ce livre est impossible.