Martine Aubry, était l’invitée de la chaîne LCI pour évoquer la campagne des municipales.

La maire de Lille a répondu à trois questions sélectionnées auprès des lecteurs de 20 Minutes.

Martine Aubry était l’invitée de la chaîne LCI, ce mardi matin. La maire (PS) de Lille était interviewée, en direct, par la journaliste Elizabeth Martichoux dans le restaurant Le Carnot de Lille, à propos des élections municipales* dont le premier tour aura lieu, dimanche. Dans le cadre d’un partenariat entre 20 Minutes et LCI, trois questions de nos lecteurs avaient été sélectionnées.

Quand la ville va-t-elle faire de vraies voies cyclables ?

Lisiane, 63 ans, retraitée, est persuadée que « rouler à vélo à Lille, c’est l’accident ou la mort assurée ». Martine Aubry l’a rassurée. « C’est moi qui ai mis en place le V’Lille lorsque j’étais président de la Métropole de Lille », a-t-elle répondu. Son programme pour les municipales 2020 prévoit aussi « d’aménager douze réseaux express vélo », des voies continues et sécurisées à travers toute la ville.

La maire a néanmoins reconnu que rouler sur les pavés, les jours de pluie, pouvait être dangereux, car « ça glisse, mais on ne peut pas enlever les pavés qui font partie du patrimoine historique ».

Martine Aubry justifie son choix de briguer un quatrième mandat : "Les Lillois sont très vulnérables" https://t.co/zfjzbv3wrL pic.twitter.com/cdRbfUvtex — LCI (@LCI) March 10, 2020

Quelle position adopte la ville face à la recrudescence des vols à la tire et des tags anti-police non traités sur les murs ?

Olivier, 46 ans, médecin, évoque les problèmes d’insécurité, « notamment rue nationale ». La maire de Lille a tenu à préciser que « la plupart des quartiers étaient sûrs » et que, concernant les tags, une société de nettoyage spécialisée intervenait dans les 48 heures, dès que le propriétaire du bâtiment tagué se manifestait.

Par ailleurs, Martine Aubry a reconnu que la ville était soumise aux vols et trafics de drogue, « comme toutes les grandes villes ». « Depuis qu’il n’y a plus de contrôle aux douanes, nous sommes envahis par la drogue qui vient d’Anvers et Rotterdam, avoue-t-elle. On travaille avec les Belges et les Néerlandais sur ce sujet ».

Vous n’avez pas préparé votre relève, ne faites-vous pas le mandat de trop ?

Pour Guillaume, 35 ans, fonctionnaire, l’ancienne ministre suit l’exemple de Jean-Claude Gaudin à Marseille. « Combien M. Gaudin a-t-il fait de mandats à Marseille ? », se défend-elle.

Martine Aubry est formelle : « Ce n’est pas parce que je n’ai pas préparé. Nous avons un défi écologique et de justice sociale à relever. Je pense que mon équipe est capable de le faire. J’ai décidé de me présenter pour un nouveau mandat après beaucoup de réflexion. La France vit une vraie crise morale ».

* Les neuf autres candidats à Lille sont : Stéphane Baly (EELV), Nicole Baudrin (LO), Beryl Ben Youssef (SE), Eric Cattelin-Denu (RN), Alexandre Chantry (Extrême gauche), Marc-Philippe Daubresse (LR), Julien Poix (LFI), Violette Spillebout (LREM), Antoine Stathoulias (Parti animaliste).