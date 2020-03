Illustration d'un bus Ilevia. — G. Durand / 20 Minutes

Longtemps jugée irréalisable, la possible gratuité des transports en commun dans la métropole de Lille est devenue un thème de campagne.

Les fréquents pics de pollution de l’air ont sensibilisé les candidats sur le sujet.

L’installation de portillons de sécurité dans le métro et le contrat de délégation de service publique sont un frein à cette gratuité universelle.

Et si les transports en commun devenaient gratuits ? L’idée a fait son chemin dans la métropole de Lille. Et il s’agit d’une véritable révolution car naguère, le sujet était encore tabou. Lorsqu’elle était présidente de la MEL, Martine Aubry (PS) ne voulait pas en entendre parler, pas plus que le vice-président (EELV) aux Transports de l’époque, Eric Quiquet.

Il y a dix ans, seul le PCF revendiquait cette gratuité et réclamait, en vain, une étude financière sur le sujet. Depuis, les mesures sur la pollution de l’air sont devenues plus drastiques et le grand public s’est aperçu que l’atmosphère de Lille était régulièrement irrespirable. Alors…

L’exemple de Dunkerque

Alors, depuis, Martine Aubry et les écologistes ont changé leur fusil d’épaule et la question de la gratuité s’invite aux débats de ces municipales. D’autant qu’en septembre 2018, la communauté urbaine de Dunkerque et ses 200.000 habitants montraient l’exemple en instaurant les bus gratuits pour lutter contre la pollution de l’air.

« Nous allons proposer, tout de suite, la gratuité pour les moins de 18 ans, les étudiants et les revenus modestes, promet Martine Aubry. Pour la gratuité totale, il faudra attendre que le réseau soit en capacité d’absorber l’augmentation de fréquentation. »

De son côté, la candidate (LREM) Violette Spillebout réserve cette mesure pour les moins de 26 ans et les plus de 65 ans. La tête de liste (EELV), Stéphane Baly, pour sa part, cible les moins de 25 ans dès 2020 et vise la gratuité pour tous en 2025 ou 2030. Pourquoi si tard ? Parce que, lors du dernier mandat, la politique des transports de la Métropole de Lille a pris un nouveau virage.

Que faire des portiques de sécurité ?

En décembre 2017, la nouvelle délégation de service public -qui doit se terminer en 2025- s’est accompagné d’un budget amputé de 10 % et d’un service réduit d’autant, forcément, pour les transports en commun. En même temps, le vice-président Transports de l’époque, Gérard Darmanin, a obtenu du conseil communautaire, en 2016, l’installation de portiques de sécurité pour un coût de 60 millions. Sans compter les frais de maintenance que la MEL refuse toujours de divulguer.

« Cet investissement et le contrat de délégation de service public nous empêchent de proposer la gratuité totale rapidement », souligne Stéphane Baly, dont le groupe EELV était un des rares à avoir refusé de voter cette baisse de budget. De son côté, Julien Poix (LFI) se dit « prêt à rompre le contrat, quitte à ce que ça coûte de l’argent » pour rendre bus et tramway immédiatement gratuits.

« L’urgence climatique nous impose des mesures radicales. Cette gratuité coûte 100 millions par an, c’est possible de les trouver », assure le candidat Insoumis qui regrette que « les portiques du métro imposent un point de non-retour »

« Gérald Darmanin nous avait ri au nez »

« La gratuité, nous l’avions proposée au débat à la MEL avant l’installation des portiques, mais Gérald Darmanin nous avait ri au nez, en disant que nous étions "impayables", dénonce Eric Cattelin-Denu, le candidat (RN). Je vois que les temps changent, même si, par principe, je ne suis pas trop pour la gratuité. Est-ce que ça va vraiment dissuader les automobilistes ? »

Marc-Philippe Daubresse, non plus, n’est « pas contre la gratuité, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain ». En attendant, la tête de liste (LR) propose une augmentation du budget transports. « Il faut passer de 450 à 600 millions annuellement », assure-t-il. En 2017, il avait voté… la baisse.