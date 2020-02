Paris-Brewbaix, une bière brassée à la force des mollets — 20 Minutes

Une micro brasserie roubaisienne a décidé de créer la Paris-Brewbaix, première bière brassée entièrement à vélo.

Un clin d’œil appuyé à la célèbre course cycliste qui arrive chaque année au Vélodrome de Roubaix.

L’enfer du Nord ne se court plus seulement sur les pavés. Histoire de rendre un clin d’œil appuyé à Paris-Roubaix, la célèbre classique cycliste, trois brasseurs roubaisiens ont eu l’idée de lui consacrer une bière. Jusqu’ici, pas de quoi sauter au plafond sauf que la bière en question va être entièrement brassée en pédalant depuis un vélo directement relié à la cuve.

« Il y a un système de poulie qui permet d’entraîner la pale de brassage en pédalant. On voulait trouver la meilleure manière de participer à Paris-Roubaix à notre manière en se rapprochant le plus possible du monde du cyclisme. Cette idée était le moyen le plus adéquat », sourit Jérôme Gervais, administrateur du collectif Brewbaix, une micro-brasserie roubaisienne.

Quinze personnalités de Roubaix vont se relayer sur le vélo pour brasser

Et pour brasser les 400 litres nécessaires à la fabrication de la Paris-Brewbaix (brew veut dire brasser en anglais), le collectif de trois copains a décidé d’inviter quinze personnalités roubaisiennes. Samedi, tout ce beau monde se relaiera pendant une heure pour sortir deux brassins.

L’idée est de sortir une bière blonde accessible à tous (entre 4,5 et 5 % d’alcool) et qui sera vendue juste avant Paris-Roubaix. « On la brasse en février parce qu’il faut un peu moins de deux mois pour que la bière évolue et soit disponible pour la course (12 avril). On voudrait sortir 500 bouteilles de 75 cl pour cette période », poursuit Jérôme Gervais.

Pas de vente au Vélodrome le jour de la course

Par contre, ne cherchez pas la bière au vélodrome de Roubaix le jour de la course. Pour des raisons de sponsoring, le collectif ne pourra pas vendre la Paris-Brewbaix à l’arrivée. « On sera en revanche la veille à l’arrivée du Paris-Roubaix Challenge, la course des amateurs. Et notre bière sera disponible une semaine avant la course à l’office de tourisme », assure le brasseur.

Si le succès est au rendez-vous pour ce coup d’essai, la Paris-Brewbaix brassée à la force des mollets pourrait revenir en 2021 et définitivement intégrer le folklore de l’enfer du Nord.