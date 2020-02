Un cambrioleur a bien voulu se laisser suivre par un photographe lors d'un de ses méfaits. (non, bien sur, c'est une photo d'illustration) — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

Six personnes ont été déférées vendredi à Lille dans le cadre d’une enquête sur une cinquantaine de faits de « home-jacking » ( cambriolage d’un domicile en présence des occupants) dans la métropole lilloise, a-t-on appris vendredi de source policière. Mardi, sept personnes – dont trois mineures – avaient été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d’une enquête faisant suite à trois faits dans le secteur dans la nuit du 23 décembre, a indiqué la sûreté départementale du Nord.

« Au total, le large travail d’enquête mené par la brigade de répression du trafic automobile de la SD du Nord et les auditions ont permis de mettre au jour des faits antérieurs : une cinquantaine de vols et tentatives de vols dans la région lilloise et la Pévèle », a-t-on ajouté de même source. Les malfaiteurs ont utilisé le même mode opératoire, avec des « violences sur les victimes » réveillées chez elles en pleine nuit et menacées. Les biens personnels, dont de nombreux véhicules, ont notamment été volés pour être revendus.

Six des sept mis en cause, dont la moyenne d’âge avoisine les 18 ans, ont été déférés au parquet de Lille pour une ouverture d’information judiciaire, tandis que l’enquête se poursuit. Le parquet de Lille n’avait pas communiqué sur l’affaire.