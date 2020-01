Municipales 2020: Que doit savoir un candidat à la mairie de Lille ? — 20 Minutes

On est en plein dedans, la bataille pour le siège de maire de Lille occupé par Martine Aubry​ depuis 2001. Les candidats à l’élection municipale peuvent bien avancer toutes les promesses qu’ils veulent, s’ils n’ont pas les bases, ils sont foutus. Le prix du ticket de métro, la hauteur du beffroi, l’année du doublé du Losc… Autant de petites choses à savoir histoire de ne pas faire une Copé.

Alors comme on est sympa chez 20 Minutes, on a préparé un petit quiz pour aider les candidats à réviser. D’ailleurs, rien ne vous empêche de jouer aussi. Et sans tricher si possible.