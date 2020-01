Le lillois Victor Osimhen (en blanc), face au défenseur de Dijon, Wesley Lautoa, lors du match Dijon-Losc, le 12 janvier 2020. — Philippe Desmazes / AFP

L’OM peut dormir tranquille. Pas plus que Rennes, le Losc ne semble décidé à venir lui chatouiller ses nageoires de dauphin du PSG, en Ligue 1 de football. Les Lillois ont raté le coche, lors du match à Dijon, dimanche après-midi, concédant une nouvelle défaite à l’extérieur, alors qu’ils ont tenu la balle les deux tiers du temps.

A 10 contre 10

Le scénario du début de match semblait pourtant leur offrir une belle occasion de s’installer sur le podium. Les Lillois se sont rapidement retrouvés en supériorité numérique après l’exclusion du terrain du défenseur adverse Mendyl (21e) pour un geste dangereux sur Aurajo. Mais les hommes de Galtier n’ont jamais su profiter de cet avantage, se heurtant à un gardien irréprochable.

Au contraire, c’est l’attaquant dijonnais Tavarès qui a inscrit le seul but du match, dès la reprise de la seconde période (47e), sur une grossière erreur défensive. Le Losc n’a jamais su reprendre le fil du match et a même fini lui aussi à 10, à la suite d’un second carton jaune pour Soumaré (67e).