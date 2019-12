L’Université de Lille annule les examens pour environ 10.000 étudiants

Une partie des examens annulée à l'Université de Lille. — C Allain / 20 Minutes

En raison de la journée de grève contre la réforme des régimes de retraites, l’Université de Lille a annoncé, ce lundi, le report des examens qui devaient avoir lieu mardi pour une partie de ses étudiants, confirmant les informations de nos confrères de France Bleu Nord. Pour les autres jours, rien n’est encore décidé.

« Les examens prévus mardi aux facs de droit, de sciences économiques et sociales, de sciences et technologie et à Polytech ont été annulés », a déclaré l’Université de Lille. En revanche, le PACES, le concours de médecine, prévu à Douai est maintenu.

Environ 10.000 étudiants impactés

Selon la direction de l’Université, ce ne sont pas moins de 10.000 étudiants qui sont impactés par ce report des épreuves, qui n’auront pas lieu avant de début de l’année 2020. Pour les autres examens prévus cette semaine, la décision sera prise au jour le jour a précisé l’Université.

Dans la vingtaine d’autres établissements que compte l’Université de Lille, les étudiants devront donc plancher mardi. Selon nos confrères de France Bleu, il y aura cependant une tolérance, notamment pour les retards, et la possibilité de rattrapage pour les candidats privés de transport.