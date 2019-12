JUSTICE La cour administrative d’appel de Douai a condamné la ferme picarde dite « des 1.000 vaches » à payer des pénalités et à ramener son cheptel à 500 bovins

Manifestation à Lille contre la ferme dite des «1000 vaches». — M.Libert/20 Minutes

Selon un jugement de la cour administrative d’appel de Douai, la ferme « des 1.000 vaches » devra ramener son cheptel à 500 bovins, au lieu des 800 exploités.

Ce jugement annule une décision de première instance de 2017 qui permettait à l’exploitant de cette ferme géante d’augmenter le nombre de ses vaches laitières.

En 2015, l’exploitant agricole avait informé la préfecture qu’il souhaitait augmenter son cheptel, demande restée sans réponse.

La ferme picarde dite «des 1.000 vaches » condamnée à payer des pénalités. Selon un jugement de la cour administrative d’appel de Douai, elle devra ramener son cheptel à 500 bovins, effectif fixé par l’Etat, au lieu des 800 exploités actuellement. Contacté par l’AFP, l’avocat de l’exploitant, Me Pierre-Etienne Bodart, a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.

Ce jugement de la Cour d’appel, rendu fin novembre, annule une décision de première instance de 2017 qui permettait à l’exploitant de la ferme, la Scea « Côte de la justice », d’augmenter le nombre de ses vaches laitières dans cette ferme géante située à Drucat, près d’Abbeville, dans la Somme. Le premier jugement annulait aussi les pénalités financières infligées par la préfecture pour n’avoir pas respecté le seuil de 500 bêtes fixé par l’arrêté d’autorisation initial de 2013.

Astreinte de 780 euros par jour

En 2015, la Scea avait informé la préfecture qu’elle souhaitait « regrouper sur son site d’autres élevages pour atteindre un total de 880 vaches » puis, sans retour des autorités, avait fait grimper son cheptel à 796 bovins. Le tribunal administratif avait considéré en 2017 que l’absence de réponse de la préfecture, dans un délai de deux mois, valait autorisation implicite. Mais selon la Cour d’appel, saisie par le ministère de la Transition écologique, « le silence gardé pendant deux mois par le préfet (…) n’a pas fait naître de décision implicite d’acceptation » et ni l’arrêté de mise en demeure, ni les pénalités infligées « ne sont illégales ».

« L’amende de 7.800 euros et l’astreinte de 780 euros par jour jusqu’à satisfaction de la mise en demeure sont proportionnées à la gravité du manquement constaté », tenant « à la présence au sein de l’exploitation de 796 vaches laitières, soit un dépassement de 59 % par rapport à l’effectif autorisé », estiment les juges.

« Notre situation est conforme à l’état du droit »

Pour Me Pierre-Etienne Bodart, ce jugement ne contraint « pas du tout » l’exploitant à payer des pénalités : « Nous considérons toujours que notre situation est conforme à l’état du droit. Il appartenait à l’administration de statuer en temps utile et nous attendons depuis cinq ans qu’elle statue sur des demandes déposées avec un dossier complet (…) et sur lequel les services de l’Etat se sont prononcés favorablement », a-t-il déclaré.

L’association Novissen, qui lutte contre l’exploitation, s’est, pour sa part, réjouie que la justice reconnaisse « l’illégalité de cette ferme usine », qui « va devoir payer » amende et astreinte.