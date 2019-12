Illustration de la métropole de Lille. — G. Durand / 20 Minutes

Une agence de l’attractivité baptisée « Hello Lille » a pour mission de faire rayonner l’image de la métropole de Lille dans le monde.

Un réseau de 700 ambassadeurs issus du monde économique, sportif, scientifique, culturel ou encore gastronomique a été créé.

La métropole de Lille souffre encore d’un manque de notoriété pour attirer des cadres.

« Il faut dynamiter les clichés. » Pour François Navarro, directeur de l’agence d’attractivité Hello Lille, la métropole de Lille possède « une belle marge de progression » pour redorer le blason de sa notoriété. « Pour un cadre, s’installer à Lille n’est pas une évidence. Il faut créer un imaginaire pour que ça le devienne. Hello Lille est un formidable cri de ralliement », explique-t-il.

C’est l’objectif avoué de cette agence créée, l’an dernier, par la métropole de Lille (MEL) et différents acteurs économiques du territoire. Une nouvelle tentative de faire rayonner l’image de la quatrième métropole de France. Depuis mercredi, un réseau de 700 ambassadeurs issus du monde économique, sportif, scientifique, culturel ou encore gastronomique est chargé de « promouvoir la marque Hello Lille ».

Echec de l’implantation de l’Agence du médicament

Parmi ces ambassadeurs, l’entreprise agroalimentaire Roquette, dont l’usine est installée à Lestrem, mais le siège social à La Madeleine, en plein cœur de la métropole. « Nous sommes dans une dynamique de croissance et nous avons besoin de diversifier les profils, donc de recruter des cadres de plus en plus souvent au niveau international », précise Jeremy Burks, vice-président de l’entreprise nordiste.

Et la démarche reste difficile. Selon une étude de l’Insee, Lille faisait partie, en 2016, des trois métropoles (avec Lyon et Toulouse) qui avaient vu le nombre de cadres supérieurs baisser. Au niveau international, l’échec de l’implantation à Lille de l'Agence européenne du médicament, en 2017, avait également mis en lumière un déficit d’attractivité de la métropole.

« Incapables de placer Lille sur une carte »

« Les gens sont incapables de placer Lille sur une carte, mais quand vous leur expliquez que la métropole se trouve à une heure de Paris et de Bruxelles, et très proche de Londres et Amsterdam, ça parle. Lille bénéficie d’une position géographique réellement exceptionnelle », assure Gilles Lechantre, co-fondateur de Cooptalis, une entreprise fondée, il y a six ans, à Marcq-en-Barœul et qui gère l’expatriation.

Le principal frein pour faire venir des cadres de l’étranger, c’est le manque de structure scolaire adaptée pour les enfants. « Avec la création de l’école européenne à Marcq-en-Barœul, ça devrait changer », reconnaît Gilles Lechantre. « C’est vrai que la question de l’éducation des enfants est la première qu’on se pose en arrivant dans une nouvelle ville », renchérit Jeremy Burks, arrivé de Chine à Lille en 2015.

Mais selon Cooptalis, la métropole ne manque pas d’atout. « Nous mettons en avant le fait que ce soit une métropole très verte et que le prix des logements reste encore abordable », note Gilles Lechantre. Reste pour « Hello Lille » à capitaliser aussi sur une valeur sûre dans le monde du travail. « Ici, les gens sont incroyablement sympas et accueillants, affirme Jermy Burks. Tout le monde nous le dit. »