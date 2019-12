La gare de Lille lors de la grève du 5 décembre. — M.Libert / 20 Minutes

Si vous avez prévu de vous déplacer en train ce week-end, vous êtes mal barré. La SNCF des Hauts-de-France a livré, vendredi, les prévisions de circulation pour les journées de samedi et dimanche. Après le mouvement très suivi de jeudi contre la réforme des retraites, le trafic restera très perturbé, même si l’on constate quelques (petites) améliorations.

On sera loin de la forte mobilisation des cheminots de jeudi qui a, par exemple, débouché sur la circulation d’un seul TER sur cent dans la région. Pour samedi, la SNCF prévoit tout de même une circulation sur dix pour les liaisons régionales. Cela ne veut pas forcément dire qu’il y aura des trains. Certains TER seront en effet remplacés par des bus. Le même jour, on pourra compter sur un TGV sur six sur l’axe Nord, un Eurostar sur deux et deux Thalys sur trois.

Reporter ou annuler les voyages en train prévus lundi

Dimanche, la situation s’améliore encore un peu. La SNCF prévoit d’assurer deux liaisons régionales sur dix. Sur les lignes à grande vitesse, tablez sur un train sur quatre entre Lille et Paris, trois Eurostar sur cinq et deux Thalys sur trois.

En ce qui concerne le début de semaine, la SNCF ne fournit aucune prévision chiffrée. Il est simplement conseillé aux personnes d’annuler ou de reporter leurs voyages en train prévus lundi. Il est aussi à prévoir que la situation ne s’améliorera pas mardi en raison d’un nouvel appel à manifester.