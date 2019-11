Martine Aubry, maire de Lille, au Conseil municipal, Lille le 22 novembre 2019. — Sarah ALCALAY/SIPA

La maire (PS) de Lille, Martine Aubry, a annoncé, jeudi, sa candidature aux municipales 2020 dans sa ville.

Elle est soutenue par l’ancien ministre de François Hollande, Patrick Kanner.

Depuis 2014, le PS a perdu la région, le département du Nord, la métropole de Lille et ses députés.

Fin d’un suspens qui n’en était pas vraiment un. La maire (PS) de Lille, Martine Aubry, a annoncé, jeudi, sa candidature aux municipales 2020 dans sa ville. « Elle ne manquera pas d’incarner le nouvel élan que les Lillois (…) attendent », a réagi l’ancien ministre socialiste, sous François Hollande, Patrick Kanner, assurant qu’il « prendrait toute (sa) place aux côtés de Martine Aubry » lors de la campagne.

Malgré ce soutien, la maire de Lille semble plus isolée que jamais pour briguer un quatrième mandat. Ses alliés historiques, les écologistes (EELV) sont bien décidés à ne plus rester dans l’ombre de l’ancienne Première secrétaire du PS. Forts des excellents résultats aux Européennes (21,7 %, meilleur score jamais enregistré dans la ville), ils comptent bien passer le premier tour en tête.

Elle « a raté sa sortie »

Interrogé au sujet d’une éventuelle nouvelle alliance au second tour, un ancien élu (EELV) n’hésite pas à pronostiquer : « On verra combien Martine Aubry fera au premier tour pour voir si on l’intègre sur notre liste. » L'un des deux candidats (EELV), Stéphane Baly, qui siège dans la majorité municipale, estime de son côté, que la maire de Lille a « raté sa sortie ».

Sont également en lice à Lille Julien Poix et Elodie Cloez (LFI, qui compte deux députés lillois), L’ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry, Violette Spillebout (LREM), l’ancien ministre Marc-Philippe Daubresse (LR), Eric Cattelin-Denu (RN) et le divers droite Thierry Pauchet, chef de file de l’opposition lilloise, qui a refusé de céder la place à Marc-Philippe Daubresse.

La bataille pour Lille est importante aussi pour un PS en déconfiture. Longtemps hégémonique dans le Nord, il a quasiment tout perdu en quatre ans : le département du Nord, la région, la métropole de Lille et ses députés… Le beffroi apparaît comme le dernier bastion régional à sauver.