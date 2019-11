La maire PS de Lille, Martine Aubry. — AFP

La maire PS de Lille, Martine Aubry, a annoncé sa candidature à un quatrième mandat aux élections municipales de mars 2020, dans un entretien à La Voix du Nord mis en ligne jeudi soir.

A la tête de la ville depuis 2001, elle avait assuré après sa réélection en 2014 qu’elle ne se représenterait plus, « sauf circonstances exceptionnelles ». Assurant avoir « beaucoup mûri » sa décision, elle juge aujourd’hui nécessaire de « tenir la barre » face aux inégalités « qui ne se sont pas arrangées », aux tensions sociales ou à la crise climatique.

« Il faut tenir la barre »

« Entre les inégalités sociales qui ne se sont pas arrangées, les catastrophes naturelles, le climat international angoissant, on sent qu’on est dans une période où le pays est sous tension. Il faut tenir la barre. J’ai la conviction réelle que je peux proposer aux Lillois d’aller plus loin avec eux », déclare-t-elle au quotidien régional.

Ménageant un vrai-faux suspense depuis plusieurs mois, Martine Aubry évoquait depuis de longs mois, à demi-mot, la perspective de mener cet ultime combat pour faire rempart au libéralisme « à tout crin » du président Emmanuel Macron. « On est en train de casser la France », avait-elle jugé dès septembre 2018. Dans les starting-blocks depuis des mois, la fille de Jacques Delors avait lancé dès 2018 son think-tank, "Lille 2030", avant de se doter d'un micro-parti, avec une association de financement "Lille avenir".

Une ville « plus inclusive, durable et en mouvement »

Son futur programme sera donc « socialement juste » et « écologiquement fort », promet-elle, évoquant notamment des programmes de logements pour les publics les plus précaires comme les étudiants ou familles monoparentales. Il devra faire de Lille une ville « plus inclusive, durable et en mouvement », insiste-t-elle.

« Les changements que l’on doit porter sont lourds. Il faut accélérer nos politiques. Si je ne me sentais pas en forme, si je ne me sentais pas enthousiaste, je n’irais pas », poursuit Martine Aubry, disant vouloir, si elle est réélue, mener ce mandat jusqu’à son terme, en 2026. "Ce qui ne m'empêche pas de préparer l'avenir, précise à l'AFP celle à qui l'on reproche souvent de ne pas avoir su préparer sa succession. Je veux transmettre ce que j'ai appris et apprendre aussi de ceux qui incarneront à terme l'avenir de Lille." Elle n'a pas indiqué si l'autre baron socialiste du Nord, l'ex-ministre Patrick Kanner, avec qui elle a fait la paix à la rentrée, figurerait sur sa liste.